Ukazała się książka "Żywi Ludzie" – thriller o życiu podczas zarazy

Co za widok!

„Żywi ludzie” to pełen akcji thriller psychologiczny o tym, jak pozostać człowiekiem w nieludzkich warunkach. Jedenaście osób – ośmioro dorosłych i troje dzieci – ukryło się przed pandemią nieznanej zabójczej choroby na małej wyspie pośrodku karelskiej tajgi. - Ale czy to oznacza, że najgorsze już jest za nimi? Zdołali przeżyć, ale co dalej? Są odcięci od świata. Będą musieli spędzić razem surową zimę, znaleźć pożywienie, stawić czoło nowym zagrożeniom, a przede wszystkim nauczyć się akceptować siebie nawzajem. Wybór, przed którym stoją, jest prosty: zmień się albo zgiń – tak nową publikację zapowiada wydawnictwo Znak.

Jest to kontynuacja „Pandemii”, głośnego thrillera o przetrwaniu w czasach zarazy, na podstawie którego nakręcono serial „Ku jezioru”.