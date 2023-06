i Autor: Paweł Jaskółka/Super Express, Marcin Wziontek/Super Express Tusk, Kaczyński

Szef PO zaskakuje

Urodziny Jarosława Kaczyńskiego. Donald Tusk złożył życzenia. "Z całego serca!"

likp 13:45 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Jarosław Kaczyński 18 czerwca odchodzi urodziny. W tym roku prezes PiS skończył 74 lata. Od rana spływają do niego życzenia przede wszystkim od działaczy i sympatyków PiS. Niespodziewanie życzenia jubilatowi złożył także Donald Tusk, którego o przynależność do tych grup raczej nikt nie podejrzewa. Treść życzeń od byłego premiera do Jarosława Kaczyńskiego może zastanawiać. Co napisał Donald Tusk na Facebooku?