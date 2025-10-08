Urodziny Władimira Putina. Niewiarygodne, kto z Polski złożył mu życzenia! "My, Polacy"

- 7 października Władimir Putin obchodził 73. urodziny, otrzymując gratulacje od światowych przywódców, w tym Łukaszenki, Erdogana, Netanjahu i Kim Dzong Una.
- Życzenia dla Putina wywołały kontrowersje w Polsce, szczególnie te opublikowane przez partię KORWIN, które spotkały się z oburzeniem opinii publicznej.
- Mimo izolacji dyplomatycznej Rosji, gratulacje urodzinowe pokazują, że Putin nadal utrzymuje sieć sojuszy i partnerstw, głównie w Azji, na Kaukazie i Bliskim Wschodzie.
Władimir Putin, urodzony w 1952 roku w Petersburgu, od 2014 roku jest kluczową postacią na globalnej scenie politycznej, szczególnie po aneksji Krymu i pełnoskalowej inwazji na Ukrainę rozpoczętej w lutym 2022 roku. Mimo polityki izolacji ze strony krajów zachodnich, lista osób, które publicznie złożyły mu życzenia urodzinowe, wskazuje na utrzymywanie się sieci sojuszy i partnerstw Kremla.
Kto złożył Putinowi życzenia?
Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało informację o gratulacjach od wielu głów państw i rządów. Wśród nich znaleźli się:
- Alaksandr Łukaszenka, prezydent Białorusi
- Recep Tayyip Erdogan, prezydent Turcji
- Benjamin Netanjahu, premier Izraela
- Kim Dzong Un, przywódca Korei Północnej
- Ilham Alijew, prezydent Azerbejdżanu
Ponadto, gratulacje wpłynęły również od prezydenta Uzbekistanu Szawkata Mirzijojewa, prezydenta Tadżykistanu Emomaliego Rahmona, premiera Armenii Nikola Pasziniana, prezydenta Kazachstanu Kasym-Żomarta Tokajewa oraz premiera Indii Narendry Modiego. Rosyjskie MSZ podkreśliło szczególnie rozmowę z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem, podczas której omawiano współpracę dwustronną oraz sytuację na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie.
Życzenia od polskiej partii
W Polsce największe kontrowersje wzbudziły życzenia opublikowane na oficjalnym profilu partii KORWIN, ugrupowania powiązanego z Januszem Korwin-Mikkem. Wpis skierowany do Putina, co więcej, został sformułowany w imieniu "wszystkich Polaków".
- Wasza Ekscelencjo! My, Polacy z okazji pańskich urodzin życzymy dużo zdrowia, a w związku z pełnionym urzędem życzymy udanej batalii o istnienie cywilizacji, sukcesów w krzewieniu wolnego rynku, wprowadzania jeszcze niższych podatków, obrony tradycyjnych wartości i poprawienia stosunków polsko - rosyjskich – brzmiał fragment postu, który błyskawicznie wywołał falę oburzenia w mediach społecznościowych. Internauci jednoznacznie potępili próbę złożenia życzeń dyktatorowi odpowiedzialnemu za agresję na Ukrainę w imieniu całego narodu polskiego.
