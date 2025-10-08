Urodziny Władimira Putina. Niewiarygodne, kto z Polski złożył mu życzenia! "My, Polacy"

7 października Władimir Putin obchodził 73. urodziny, otrzymując gratulacje od światowych przywódców, w tym Łukaszenki, Erdogana, Netanjahu i Kim Dzong Una.

Życzenia dla Putina wywołały kontrowersje w Polsce, szczególnie te opublikowane przez partię KORWIN, które spotkały się z oburzeniem opinii publicznej.

Mimo izolacji dyplomatycznej Rosji, gratulacje urodzinowe pokazują, że Putin nadal utrzymuje sieć sojuszy i partnerstw, głównie w Azji, na Kaukazie i Bliskim Wschodzie.

Władimir Putin, urodzony w 1952 roku w Petersburgu, od 2014 roku jest kluczową postacią na globalnej scenie politycznej, szczególnie po aneksji Krymu i pełnoskalowej inwazji na Ukrainę rozpoczętej w lutym 2022 roku. Mimo polityki izolacji ze strony krajów zachodnich, lista osób, które publicznie złożyły mu życzenia urodzinowe, wskazuje na utrzymywanie się sieci sojuszy i partnerstw Kremla.

Kto złożył Putinowi życzenia?

Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało informację o gratulacjach od wielu głów państw i rządów. Wśród nich znaleźli się:

Alaksandr Łukaszenka, prezydent Białorusi

Recep Tayyip Erdogan, prezydent Turcji

Benjamin Netanjahu, premier Izraela

Kim Dzong Un, przywódca Korei Północnej

Ilham Alijew, prezydent Azerbejdżanu

Ponadto, gratulacje wpłynęły również od prezydenta Uzbekistanu Szawkata Mirzijojewa, prezydenta Tadżykistanu Emomaliego Rahmona, premiera Armenii Nikola Pasziniana, prezydenta Kazachstanu Kasym-Żomarta Tokajewa oraz premiera Indii Narendry Modiego. Rosyjskie MSZ podkreśliło szczególnie rozmowę z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem, podczas której omawiano współpracę dwustronną oraz sytuację na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie.

Życzenia od polskiej partii

W Polsce największe kontrowersje wzbudziły życzenia opublikowane na oficjalnym profilu partii KORWIN, ugrupowania powiązanego z Januszem Korwin-Mikkem. Wpis skierowany do Putina, co więcej, został sformułowany w imieniu "wszystkich Polaków".

- Wasza Ekscelencjo! My, Polacy z okazji pańskich urodzin życzymy dużo zdrowia, a w związku z pełnionym urzędem życzymy udanej batalii o istnienie cywilizacji, sukcesów w krzewieniu wolnego rynku, wprowadzania jeszcze niższych podatków, obrony tradycyjnych wartości i poprawienia stosunków polsko - rosyjskich – brzmiał fragment postu, który błyskawicznie wywołał falę oburzenia w mediach społecznościowych. Internauci jednoznacznie potępili próbę złożenia życzeń dyktatorowi odpowiedzialnemu za agresję na Ukrainę w imieniu całego narodu polskiego.

W naszej galerii zobaczysz przyjaźń Władimira Putina i Donalda Trumpa:

Sonda A jaki jest Twój osobisty stosunek do Władimira Putina? Negatywny. Pozytywny. Obojętny. Nie chcę się wypowiadać.

Poranny ring vod 1 07.10.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.