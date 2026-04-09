W Polsce jest już więcej PSÓW niż DZIECI! Dlaczego młodzi wolą kupić PSA?

Populacja psów rośnie, a liczba dzieci drastycznie spada. Efekt? Według najnowszych danych GUS w Polsce żyje prawie 8,5 miliona psów, a osób poniżej 18. roku życia już tylko 6,6 miliona! Adam Feder poszedł z mikrofonem i kamerą na ulice Warszawy i pytał młodych Polaków, dlaczego wolą kupić sobie psa, zamiast zdecydować się na dziecko. To trzeba zobaczyć!

Autor: Super Express/ Youtube Dlaczego młodzi wolą kupić PSA? - Komentery Adama Federa