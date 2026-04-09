„Bardzo kocham swoje dzieci – psy”, przekonywała kobieta. „Mój psiak jest dla mnie trochę jak dziecko. Też potrzebuje tej opieki, miłości...”, zgodziła się kolejna młoda dziewczyna. „Ludziom poprzestawiało się w głowach…”, martwiła się matka trojga dzieci, którą Adam Feder spotkał w okolicy Ronda Wiatraczna w Warszawie. „Ja bym 800 plus na psiecko wprowadził, a przynajmniej 400. I kartę dużej psiej rodziny…”, proponował mężczyzna, który uważa, że państwo powinno wspierać psiarzy. „Ja byłem w Belgii i to jest normalne, że tam chodzą kobiety z wózkami, a w wózku jest pies, a nie dziecko”, relacjonował kolejny. „Ja na przykład chciałbym mieć dziecko, ale trafiam na nieodpowiednie kobiety. Zamiast wziąć odpowiedzialność, to latają po klubach. Szybkie życie tak zwane” przekonywał młody chłopak. „Ludzie się boją robić dzieci, bo wszystko idzie w górę, nie ma pomocy od rządu i po prostu ludzie się boją”, skwitował mężczyzna. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa!
W Polsce jest już więcej PSÓW niż DZIECI! Dlaczego młodzi wolą kupić PSA?
2026-04-09 18:31
Populacja psów rośnie, a liczba dzieci drastycznie spada. Efekt? Według najnowszych danych GUS w Polsce żyje prawie 8,5 miliona psów, a osób poniżej 18. roku życia już tylko 6,6 miliona! Adam Feder poszedł z mikrofonem i kamerą na ulice Warszawy i pytał młodych Polaków, dlaczego wolą kupić sobie psa, zamiast zdecydować się na dziecko. To trzeba zobaczyć!
