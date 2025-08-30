W rozmowie u Oli Kwaśniewskiej. „AI cofnie dzieci intelektualnie. Już są uzależnione od telefonów”

AI zmienia się szybciej, niż nadążamy

Michalska podkreśliła, że skala przemian technologicznych jest trudna do ogarnięcia.

„Zmieniło się ogrom i zmienia się cały czas tak naprawdę. To, co rano jest newsem, wieczorem już jest sucharem” – zauważyła.

Jej zdaniem etyczność w technologiach nie jest priorytetem dla wielkich korporacji.

„On nie przynosi wielkim firmom technologicznym pieniędzy” – mówiła, wskazując, że algorytmy sztucznej inteligencji bywają niebezpiecznie skłonne do „halucynowania”. „Jeżeli nie ma odpowiedzi na pytanie, to ją zmyśli, bo modele są trenowane, żeby nam się przypodobać”.

Szkoła nie uczy najważniejszego

Zdaniem Michalskiej edukacja w Polsce wciąż nie odpowiada na wyzwania świata zdominowanego przez sztuczną inteligencję. Potrzebne są zarówno twarde kompetencje technologiczne, jak i umiejętności miękkie, takie jak krytyczne myślenie czy rozpoznawanie dezinformacji. Ekspertka podkreśliła, że brak tych kompetencji prowadzi do poważnych konsekwencji: „Im więcej technologia przejmuje naszych działań, tym bardziej cofamy się intelektualnie” – ostrzegła.

Zawody przyszłości i zagrożone ścieżki

Rozwój sztucznej inteligencji najmocniej uderzy, jej zdaniem, w osoby rozpoczynające kariery zawodowe. Zadania juniorskie w dziennikarstwie, prawie czy księgowości już dziś wykonują algorytmy, co zamyka młodym możliwość nauki zawodu w tradycyjny sposób. W bezpieczniejszej sytuacji są natomiast profesje medyczne i rehabilitacyjne, gdzie technologia może być wsparciem, ale nie zastąpi człowieka.

Hejt, sharenting i uzależnienia

Rozmowa dotyczyła także zagrożeń dla dzieci i młodzieży. Anonimowość w sieci sprzyja agresji, a dzieci narażone są na cyberbullying i niebezpieczne algorytmy wyszukujące zdjęcia publikowane przez rodziców. Problemem staje się również coraz powszechniejsze uzależnienie od telefonów. Michalska mówiła wprost, że jeżeli dziecko reaguje agresją na odebranie smartfona, to sygnał alarmowy wymagający pomocy specjalisty.

Co mogą zrobić rodzice?

Edukacja i technologia to nie jedyny problem. Jak podkreśliła ekspertka, kluczową rolę odgrywają postawy rodziców. Obserwowanie dzieci, rozmowa o zagrożeniach w sieci, wspólne oglądanie seriali poruszających trudne tematy i przede wszystkim dawanie własnego przykładu to jej zdaniem najlepsze metody ochrony młodych przed skutkami nadmiernej obecności technologii w ich życiu.

