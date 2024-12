W sieci pojawił się nowy spot Szymona Hołowni. Daje do myślenia

Święta pełne bólu. Dla Marty Kaczyńskiej to czas łez i wspomnień

Szymon Hołownia wielokrotnie podkreśla, że zależy mu na zakończeniu "wojny polsko-polskiej". Zachęca także do dyskusji na tematy, które mogą wzbudzać emocje. Według niego wszyscy możemy się "pięknie różnić" i rozmawiać zamiast się kłócić. To właśnie chciał przekazać internautom w nowym spocie, jakie pojawił się w sieci.

Nowy spot Szymona Hołowni

Trwający 31 sekund filmik pokazuje scenę, gdy rodzice w pośpiechu ubierają swoje dzieci, by jak najszybciej opuścić Wigilię u dziadków. Kiedy młodsi członkowie rodziny zbierają się do wyjścia, nestor rodu siedzi sam przy stole z pustymi talerzami po barszczu.

- Sprzedajcie wszystko! Całą Polskę i siebie samych. Jesteście po prostu ma pasku Putina. Zobaczycie, co będzie za parę lat - słychać. - Daj spokój, oni chyba już nie pamiętają, że są Polakami - dodaje inna osoba.

Widać, że dzieci są bardzo smutne i zdezorientowane całą sytuacją. W końcu najmłodsi razem z rodzicami zostawiają dziadków samych, a po świątecznej atmosferze nie ma śladu. Na końcu zaś widzimy napis, który jest jednocześnie tytułem spotu: "Nie dajmy się podzielić".

Taka scenka z pewnością daje do myślenia. Pokazuje z brutalną szczerością, co może się wydarzyć w niektórych polskich domach, gdy podczas świątecznych spotkań z bliskimi zacznie się rozmowa na tematy polityczne. Warto w tym czasie odpuścić poruszanie potencjalnie drażliwych tematów i skupić się tylko na tym, co najważniejsze.

