W takich warunkach Kwaśniewska i Badach zatrzymali się w Paryżu. Przepych aż bije po oczach! [ZDJĘCIA]

Kwaśniewska i Badach mają za sobą wypad do Paryża. Do Francji udali się, by kibicować tenisistce Idze Świątek w czasie finału turnieju Roland Garros. - 4 lata temu popłakałem się przed telewizorem, dzisiaj na żywo w Paryżu. Dziękuję mojej kochanej żonie, że zabrała mnie w tak emocjonującą podróż. Zobaczenie najlepszej tenisistki świata na żywo to jest coś, co będę pamiętał do końca życia. Iga Świątek po raz czwarty tryumfuje w na kortach Rolanda Garrosa!!! - napisał w sieci Kuba Badach, który wprost kipiał z emocji po finale.

Wyjazd do Paryża musiał bardzo przypaść małżonkom do gustu, w końcu stolica Francji nie od dziś jest miastem zakochanych. Z pewnością romantyczna atmosfera Paryża otoczyła także córkę byłej pary prezydenckiej i jej męża. Chociaż od wyjazdu małżonków minęło już trochę czasu, to Ola Kwaśniewska wciąż wraca myślami do uroczych chwil. Kwaśniewska postanowiła pochwalić się swoim fanom wycieczką, przy okazji pokazać, gdzie w tym czasie zatrzymała się wraz z mężem.

Okazuje się, że para postawiła do dobrze znane sobie miejsce, u ludzi, którzy mają cała kamienicę i wynajmują jej jedne piętro dla turystów. Trzeba przyznać, że Kwaśniewska i Badach dokonali dobrego wyboru, bo wnętrze kamienicy jest przepiękne! Ola pokazała też kilka kadrów z miejsce, które zwiedzili, czyli z m.in. Muzeum Orsay oraz budynek paryskiej giełdy, a także kościół św. Eustachego.

NIŻEJ ZOBACZYCIE, JAK WYGLĄDAŁ WYJAZD KWAŚNIEWSKIEJ I BADACHA DO PARYŻA

