W takich warunkach mieszka Rafał Trzaskowski. W mieszkaniu ma kultowy gadżet z lat 2000! Wystarczy spojrzeć na zdjęcia

Rafał Trzaskowski od lat jest w polityce, ma za sobą wiele stanowisk i funkcji. Najwięcej Polacy dowiedzieli się o nim, gdy chciał zostać prezydentem Polski. Było to w 2020 roku, w drugiej turze zmierzył się wówczas z Andrzejem Dudą. Teraz znów ma apetyt na zostanie prezydentem Polski i startuje w prawyborach Koalicji Obywatelskiej.

Mieszkanie Rafała Trzaskowskiego: przytulne i pełne książek

Jako jeden z najbardziej widocznych i znanych polityków w Polsce Trzaskowski i jego życie prywatne interesuje ludzi. Wiadomo, że polityk jest żonaty z Małgorzatą od ponad 20 lat, z którą ma dwoje dzieci: Aleksandrę i Stanisława. Małżonkowie uwili sobie przytulne gniazdko na jednej z dzielnic Warszawy. Ich mieszkanie to typowe mieszkanie, jest przytulne i funkcjonalne.

W mieszkaniu królują jasne kolory przełamana delikatną szarością mebli wypoczynkowych, modnych i praktycznych. Widać tam kobiecą rękę, bo w domu nie brakuje bibelotów i ozdób: figurek, obrazów czy ozdobnych wazonów, które dodają miejscu uroku. Jest też tam bardzo dużo książek, widać, że domownicy uwielbiają czytać. - Mamy cztery pokoje, ale jak u większości kuchnia jest sercem domu - opowiadała kilka lat temu Małgorzata Trzaskowska w rozmowie z "Super Expressem". Mówiła też wówczas: - Dzielimy się obowiązkami w miarę naszych możliwości. Rafał najczęściej robi zakupy a ja gotuję.

Nagranie z kuchni Trzaskowskich wywołało burzę

W kuchni postawiono na białe meble, bardzo stylowe i dodające domowego ciepła. Kuchnia Trzaskowskich zasłynęła w jednym z filmików, które prezydent Warszawy wrzucił do sieci przed Wielkanocą. To wówczas żona krzątała się po kuchni, a polityk siedział obok przy stole. Wideo zostało odebrane jako niewłaściwie przestawiające kobietę.

Trzaskowski musiał się nawet tłumaczyć: - W biegu - i tym kampanijnym, i przedświątecznych przygotowań - czasami popełnia się błędy. Jest błąd, będzie pokuta. O jednym zapewniam - na pewno przez całe Święta nie będę siedział rozparty za stołem. I najważniejsze - Wesołych Świąt! Dla wszystkich. Powstało potem nawet drugie nagranie, w którym to żona siedzi przy stole, a on gotuje.

Modny gadżet z przełomu wieków

To, co zwraca szczególną uwagę w mieszkaniu to modny gadżet z dawnych lat, który na przełomie tysiąclecia było niemal w każdym polskim domu. O czym mowa? O stojaku na płyty CD! Dziś wielu może uważać, że to niepotrzebny wnętrzarski dodatek, ale kiedyś pokazywał, że domownicy to miłośnicy muzyki.

