Wakacje polityków! Europoseł KO stawia na Kretę i Kołobrzeg, a europoseł PiS na Bieszczady

Szef MON zapowiada: Żołnierze medaliści z Paryża zostaną awansowani! To jednak nie wszystko

tak go zapamiętała

Cudze chwalicie, swego nie znacie – mówi popularne powiedzenie. Przez lata Polacy spragnieni zagranicznych podróży i egzotycznych krajobrazów masowo wyjeżdżali na wakacje daleko od naszych granic. Od czasów pandemii coraz więcej osób wybiera wyjazdy krajowe. I nie ma się co dziwić. Polska to piękny kraj, oferujący najróżniejsze krajobrazy – od Bałtyku przez jeziora aż po góry. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Z tego samego założenia wychodzą polscy politycy. Kiedy pytamy ich, dokąd się wybierają, wskazują jeden kierunek – Polska. Jak każdego lata, królem wakacyjnych wyjazdów jest Bałtyk. Tam spotkamy m.in. Dariusza Jońskiego (45 l.) z KO, który z dziećmi wybiera się w okolice Ustki oraz jego kolegę z koalicji Marcina Kierwińskiego (48 l.). Jak przyznaje nam europoseł Kierwiński, zanim z rodziną dotrze w okolice Kołobrzegu, wybiera się na zwiedzanie skarbów starożytności na Kretę.

Michał Dworczyk (49 l.) z PiS ma jedną ulubioną destynację. - Od lat jeżdżę z rodziną w Bieszczady i każdemu polecam to piękne miejsce – mówi nam europoseł.

O tym, gdzie jeszcze i jakich polityków spotkamy, mogą Państwo niżej:

Michał Szczerba, europoseł PO: Janów Podlaski

Wybieram się po raz pierwszy od 8 lat na pokaz koni arabskich do Janowa Podlaskiego. To będzie weekendowy wyjazd. Wierzę, że nowy minister rolnictwa przywróci świetność polskiej hodowli konia arabskiego. Tegoroczny pokaz jest szansą na odbudowanie tego, co PiS zniszczył.

Marcin Kierwiński, europoseł KO: Najpierw Kreta, potem Kołobrzeg

W tym roku wyjeżdżamy z rodziną na Kretę. Obiecaliśmy to dzieciom, bo chcą zobaczyć pałac Knossos oraz ruiny Fajstos. Chcemy dotrzymać obietnicy i tam będziemy tydzień, a potem będziemy nad polskim morzem w okolicach Kołobrzegu, gdzie każdego roku jeździmy.

Michał Dworczyk, europoseł PiS: Od lat jeżdżę w Bieszczady

Od lat jeżdżę z rodziną w Bieszczady od lat i każdemu polecam to piękne miejsce. W tym roku będziemy chodzili na wycieczki. Uważam, że każdy powinien choć raz w życiu przejść Połoninę Caryńską i Połoninę Wetlińską.

Dariusz Joński, europoseł KO: Okolice Ustki

Wybieram się z córką i z synem nad polskie morze. Często spędzamy urlop w miejscowości w okolicy Ustki. Mam niestety sporo pracy, ale liczę, że uda mi się tam spędzić chociaż kilka dni.

NIŻEJ ZOBACZYCIE, JAK WAKACJE W JURACIE SPĘDZAŁ PREZYDENT DUDA

Sonda Gdzie spędzasz tegoroczne wakacje? W Polsce Poza Polską