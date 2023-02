Wałęsa ujawnia wysokość emerytury. Żona zmniejszyła mu porcje jedzenia przez inflację

Nie do wiary, co łączy Agatę Dudę i Jill Biden! Mało kto o tym wie

Emerytura Lecha Wałęsy – ile wynosi?

Lech Wałęsa przyznaje, że dostaje ponad 11 -13 tys. emerytury netto, co dla przeciętnego emeryta jest gigantyczną kwotą. Ale to dla byłego prezydenta jest za mało. „Od lat emerytura mi nie rośnie, a podwyżki jakoś omijają” – mówi w rozmowie z o2.pl. Wałęsa skarży się, że wszystko zabiera mu żona, a ceny za produkty i usługi dosłownie zwalają z nóg i nie jest mu łatwo żyć. Winą za ten stan rzeczy obarcza rządzących. - Jaka władza, taka sytuacja w kraju – twierdzi Wałęsa.- "Na szczęcie to moja żona codziennie chodzi na zakupy spożywcze. Cieszę się, że nie muszę oglądać tych kolosalnych kwot za produkty, które leżą na sklepowych półkach. Niemniej to z mojej kieszeni są one kupowane - mówi o2.pl. Jak dodaje, skutki inflacji odczuwa każdego dnia na swoim talerzu.

- "Produkty są drogie, więc dostaję znacznie mniejsze porcje do zjedzenia na śniadania, obiady i kolacje. Nie jestem z tego zadowolony" - wyjaśnia były prezydent.

Wałęsa pomaga rodzinie

Przyczyną, że byłemu prezydentowi brakuje pieniędzy, jest wsparcie finansowe dla rodziny. Jak sam mówi, robi prezenty dzieciom, bo tego oczekują. I dodaje – jak mówi popularne przysłowie: "Kto ma pszczoły, ten ma miód, kto ma dzieci, ten ma trud". Tak to podsumuję - oznajmia. Ze względu na potrzeby licznej rodziny Wałęsa dorabia za granicą. -" Uczestniczę w wykładach dla różnych grup społecznych, politycznych, biznesowych. Nie mogę powiedzieć, jaką otrzymuję za nie zapłatę, bywa różnie. W ten sposób uzupełniam luki w moich finansach "- wyjaśnia.

Wałęsa: w tym roku nie planuję wakacji

Były prezydent powiedział w rozmowie z o2.pl, że nie planuje w tym roku żadnych wakacji. Powodem nie jest jest jednak drożyzna.79- letni Wałęsa mówi, że w tym wieku , w jakim jest obecnie, nie ma już co na nich robić. - "To nie dla mnie. Myślami wędruję gdzie indziej. Rozważam nad różnymi rzeczami, włącznie ze śmiercią" - mówi.

