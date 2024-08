Wałęsa w otoczeniu zjawiskowych kobiet. Zobaczcie zdjęcia

Lech Wałęsa pojawił się w Warszawie, gdzie wziął udział w Gali Optymista Roku 2024. Były prezydent wygłosił specjalne przemówienie, podczas którego wrócił do czasów "Solidarności". - Mój optymizm wynikał zawsze z realizmu. Zawsze starałem się zrozumieć wszystko, z czym mam do czynienia i realistycznie ustawiałem możliwości osiągnięć. Dlatego nie wiem, czy jestem optymistą w popularnym znaczeniu. Dziś byłbym pesymistą, bo to, co się dzieje w świecie, bardzo mi się nie podoba. Nie przestałem być jednak rewolucjonistą - przyznał Lech Wałęsa.

Podczas gali nagrody otrzymali wybitne osobowości. Super Optymistami Roku 2024 zostali:

- były prezydent Lech Wałęsa

- aktorka Ewa Błaszczyk

- śpiewaczka operowa Alicja Węgorzewska

- prezeska firmy Nova Praca Group - Ewelina Gawlik

- piosenkarka Urszula Dudziak

- lekarze: Mirosław Ząbek oraz Andrzej Marian Fal

Pomysłodawcą Dnia Optymisty jest Mariusz Pujszo, popularny aktor i reżyser. Skąd taki pomysł? - Od wielu lat zastanawiałem się, dlaczego nie ma tak ważnego święta - dnia optymistów lub optymizmu. Są przeróżne daty w kalendarzach, w każdym kraju inne. Dzień chodzenia bokiem, skakania z taboretu. Można wymieniać i wymieniać. Zawsze brakowało mi takiej daty, która byłaby kierunkiem do pozytywnego myślenia. Do wstawania rano z dobrym nastawieniem - mówił dla portalu szczecinek.naszemiasto.pl.

W naszej galerii zdjęć możesz zobaczyć, jak wyglądała Gala Optymista Roku 2024.