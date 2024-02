Ważny apel u Oli Kwaśniewskiej. "Pomocy. Nadal szukamy"

Ola Kwaśniewska bardzo chętnie udziela się w mediach społecznościowych. Publikuje tam wspólne zdjęcia z mężem z podróży, a także swojego ukochanego psa. Często zwraca się również do internautów z ważnymi apelami, tak było również we wtorek, 20 lutego. Córka byłego prezydenta udostępniła ważną wiadomość od właścicieli zaginionego psa. - Pomocy. Nadal szukamy Mili, nie ma jej już tydzień. Widziana w okolicach ulicy Markowskiej, Zabranieckiej, Utraty, Dworca Wschodniego. Jeśli ktoś z Was ją zobaczy NIE WOŁAĆ, NIE GONIĆ DZWONIĆ - czytamy w dramatycznym wpisie. Podane są również numery telefonów, gdzie można się kontaktować, jeśli ktoś zauważy zaginionego psa.

Ola Kwaśniewska jest właścicielką uroczej suczki o imieniu Lula. Na swoim koncie na Instagramie bardzo często wrzuca zdjęcia ukochanego zwierzaka.

