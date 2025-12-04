Wielka bieda Polaków. Najważniejsze, to się nie poddawać... Za 500 złotych można przeżyć!

„Bieda aż piszczy. Człowiek stary przeżył tyle i nie ma żadnych warunków ani światła, ani wody, ani palenia…”, skarżyła się emerytka, która stała w kolejce po darmowy chleb. „Nawet za 500 złotych miesięcznie można przeżyć!”, przekonywał mężczyzna. Przed Jadłodajnią dla ubogich im. św. Brata Alberta, niedaleko placu Szembeka w Warszawie Adam Feder spotkał też pana Artura, który w zimne dni będzie parkować samochód przed jadłodajnią i z bagażnika rozdawać ludziom gorącą herbatę. „Kiedyś byłem w podobnej sytuacji, wiem, co ci ludzie czują, wiem, czego potrzebują”, mówił. Nasz reporter spotkał też panią Anię, która pomieszkuje w domku letniskowym na ogródkach działkowych. Pomaga tam przetrwać innym bezdomnym, opiekuje się też psami i kotami. „Niektórzy bezdomni są na dnie, ale my mamy gdzie mieszkać, mamy co jeść”, przekonywał pan Marcin. „Bieda jest, była i będzie. Za 900 złotych też można przeżyć. I przede wszystkim się nie poddawać. Przede wszystkim się nie poddawać…”, skwitował pan Witold, były komandos, którego można spotkać w okolicy Dworca Zachodniego w Warszawie. Obejrzyjcie najnowsze Komentery Adama Federa!

Wielka bieda Polaków. Najważniejsze, to się nie poddawać… - Komentery Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.