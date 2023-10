Wielka metamorfoza Aleksandra Kwaśniewskiego! Wybrał się do salonu fryzjerskiego gwiazdy TVN [FOTO PAPARAZZI]

Kłopoty zdrowotne Kwaśniewskiego zaczęły się niewinne. Nic nie zwiastowało tego, że polityk będzie musiał poruszać się o kulach: - Wszystko zaczęło się w lipcu od banalnego zabiegu. Wyszedłem z kliniki o własnych siłach, jako człowiek zdrowy, a dwie godziny później już nie mogłem wstać z fotela! Musiałem prosić mojego oficera ochrony, żeby kupił mi kule - mówił nam jakiś czas temu. Teraz jednak widać, że złe chwile już za nim. Kwaśniewski wrócił do aktywności i postawił na zmianę wyglądu. Przyłapaliśmy go, gdy przyjechał do fryzjera na warszawskim Żoliborzu. Udał się do salonu znanego mistrza Wojciecha Zielińskiego, gwiazdy "TVN Style". Z salonu wyszedł zadowolony z elegancko przyciętą grzywką.

Przy okazji warto wspomnieć, że Aleksander Kwaśniewski w kwestii elegancji przoduje wśród mężczyzn z polityki, podobnie jak jego żona Jolanta Kwaśniewska jest ikoną stylu dla kobiet. Była prezydentowa do dziś zachwyca stylem, gustem i klasą. Spójrzcie tylko na najnowsze zdjęcia Jolanty Kwaśniewskiej z wyborczej niedzieli.