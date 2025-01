Wielka radość Małgorzaty Kidawy-Błońskiej! Marszałkini Senatu świętowała Dzień Babci

Kraśko pokazał, co sprzedają w sklepiku z pamiątkami tuż obok Białego Domu. Kubki z tą postacią mają specjalną cenę

Małgorzata Kidawa-Błońska nie może narzekać na brak zawodowych obowiązków i wyzwań. Mimo to niemal każdą wolną chwilę ze swoimi najbliższymi. Od niedawna polityczka może sprawdzać się w nowej roli, bowiem w grudniu została babcią! Symbolicznie, bo w Dzień Babci, pochwaliła się uroczym zdjęciem, na którym z miłością patrzy na uroczego szkraba, którego trzyma w ramionach.

- Przyszedł na świat i zawrócił mi w głowie. Już prawie od miesiąca jestem dumną i szczęśliwą babcią Janka - napisała.

Co ciekawe, to już trzeci Jan w rodzinie! Rodzice malucha podtrzymali tradycję, bowiem tak samo nazywa się jego tata i dziadek. Warto zaznaczyć, że imię Jan pochodzi z języka hebrajskiego i oznacza "Bóg jest łaskawy". Osoby z tym imieniem charakteryzuje nieśmiałość i zamiłowanie do ciężkiej pracy. Często są domatorami, którzy najwięcej radości czerpią ze spędzania czasu ze swoimi bliskimi. Wolą otaczać się wąskim, ale sprawdzonym gronem przyjaciół. Lubią nieść pomoc wszystkim, którzy tego potrzebują, mają wielką empatię i wielkie serce.

