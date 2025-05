Wielka zmiana w wyglądzie Kingi Dudy! Tak wyglądała 10 lat temu

Kinga Duda to jedyna córka pary prezydenckiej. Przyszła na świat w tym samym roku, w którym jej rodzice brali ślub kościelny, a było to w listopadzie 1995 roku. Kiedy jej tata zostawał prezydentem w 2015 roku, Kinga Duda była na początku studiów. Podobnie jak ojciec, studiowała prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Polacy mocno zainteresowali się młodą studentką, która stała się pierwszą córką.

Polacy poznali Kingę Dudę, gdy ta wystąpiła wraz z mamą na konwencji ojca w lutym 2015 roku. Zachwyciła delikatną urodą i eleganckim, choć wciąż młodzieżowym stylem, kiedy na konwencji ojca postawiła na biały total look, bo pojawiła się na niej w białych rurkach, długiej, luźnej marynarce i białym topie. A jedyną jej biżuterią był długi zielony wisiorek. Potem pojawiała się u jego boku w czasie składania kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Zaś przed samymi wyborami 2015 była razem z tatą na Tweetup, czyli spotkaniu z użytkownikami Twittera (dziś to platforma X).

W czasie studiów Kinga Duda doskonale sobie radziła. Rodzice byli z niej dumni, gdy odniosła sukces w międzynarodowym konkursie prawniczym. Wraz z koleżankami zostały wyróżnione w Madrycie, jako trzeci zespół i otrzymały „Best Respondent Award”. Był to konkurs organizowanym przez ACMEY Mooting Associacion. Potem głośno było o stażu Kingi Dudy w londyńskiej kancelarii prawnej, była to nagroda za wyróżnienie we wspomnianym konkursie. Był to wyjazd na staż do jednej z najlepszych kancelarii w Londynie zajmujących się arbitrażem gospodarczym.

Obecnie Kinga Duda mieszka i pracuje w Warszawie. Jest prawniczką w jednej z kancelarii, zdobywa kolejne szczeble kariery i zawodowe doświadczenie. Sama pracuje na swoje nazwisko i pozycję.

A co z jej życiem uczuciowym? Na razie nie słychać, by planowała zmienić stan cywilny. 10 lat temu plotkowano o jej chłopaku, który pilnował jej fretki, potem o innym ukochanym, a nawet pojawiły się pogłoski o ślubie! W pewnym momencie prezydentury, gdy do mediów trafiły jej zdjęcie ze znanym aktorem, wielu zaczęto ją z nim łączyć, ale prawda była inna, w grę wchodziło tylko zwykłe koleżeństwo. Ale to dawne dzieje. Teraz Kinga stara się zachować prywatność, bardzo o nią dba. Unika jupiterów, ścianek i mediów społecznościowych. Bardzo ceni życie prywatne.

Niżej zobaczycie, jak zmieniła się Kinga Duda: