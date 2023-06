Łukasz Schreiber postawił na wielką zmianę w swoim życiu zawodowym. Polityk postanowił założyć konto na Instagramie! Czyżby pozazdrościł żonie, Mariannie Schreiber, która jest prężną instagramerką? Być może, chociaż sam polityk przyznaje, że chce poprzez nowy kanał pokazywać swoją pracę, opowiadać o polityce, ale też o swojej wielkie pasji, czyli o szachach: - Nazywam się Łukasz Schreiber i witam państwa na mojej stronie na Instagramie. Jestem Ministrem w Kancelarii Premiera, szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów i zajmuję się legislacją. Chciałem zachęcić państwa do kontaktu, do rozmowy, do dyskusji, by rozmawiać odpowiedzialnie o sprawach ważnych dla nas, dla Polski. Zapraszam - powiedział w pierwszym materiale wideo, który pojawił się na jego profilu. Dodał też drugi post, także z materiałem wideo, na którym widać, jak ustawia szachy, a w tle... słychać muzykę z filmu o Jamesie Bondzie! - Będę tutaj mówił o polskich sprawach, o polskiej polityce, ale również postaram się pokazać moje największe pasje. Jedną z nich są szachy - zapewnia Schreiber.

