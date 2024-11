Wielkie szczęście gwiazdy TVN! Stanęła na ślubnym kobiercu w pięknej sukni

Joanna Kryńska może pochwalić się sporym dziennikarskim doświadczeniem. Pracę zaczęła już jako dziennikarka, a od 2005 roku jest związana ze stacją TVN24. Początkowo była reporterką w Sejmie, a obecnie prowadzi programy informacyjne. Teraz może pochwalić się sukcesem w życiu prywatnym! Właśnie pochwaliła się ślubem ze swoim narzeczonym!

Gwiazda TVN wyszła za mąż

Joanna Kryńska zaręczyła się w 2022 roku z Grzegorzem Jędrzejewskim, czym pochwaliła się w sieci. Dziennikarka nie kryła swojego szczęścia! Teraz okazuje się, że wzięła ślub z ukochanym. Na Instagramie opublikowała zdjęcia z uroczystości. Widać, że młoda para jest bardzo szczęśliwa!

Szczególną uwagę przykuwa suknia gwiazdy TVN. Postawiła na długą do ziemi, wąską kreację na cienkich ramiączkach, która podkreśliła smukłą sylwetkę prezenterki. Do tego wcięcia w talii dodały stylizacji pazura. Co ciekawe, suknia nie była gładka, a ozdobiona wzorem z naszywanych perełek. Kolor także nie był oczywisty - nie była to czysta biel, a raczej przydymiony beż.

Panna młoda zrezygnowała z ozdób pozwalając, by to suknia olśniła gości. Postawiła także na naturalny make up i proste, rozpuszczone włosy.

Życzenia dla nowożeńców złożyły między innymi redakcyjne koleżanki Joanny Kryńskiej. - Ha! Ale się cieszę! Kryniu kochana, niech będzie pięknie! - napisała Anita Werner. Gratulacje złożyła także Kataryna Kolenda-Zaleska.

Poprzedni związek Joanny Kryńskiej

Co ciekawe, to nie jest pierwszy związek małżeński Joanny Kryńskiej. Wcześniej była żoną dziennikarza, z którym doczekała się dwójki dzieci. Ostatecznie para się rozeszła, a obecnie reporterka ponownie jest szczęśliwa.

