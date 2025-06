i Autor: PAP/Wojciech Jargiło

Tylko u nas

Wiemy, kto zaraził Karola Nawrockiego boksem! Pojawił się trudny wybór

Prezydent elekt Karol Nawrocki od samego początku kampanii wyborczej podkreślał swoje zamiłowanie do uprawiania sportu. Jak się okazuje, pasją do boksu zaraził go wuj, Waldemar Nawrocki. Niestety, polityk musiał stanąć przed trudnym wyborem.