Wiosenne porządki u posła Krzysztofa Gawkowskiego. Wierny ogrodnik Lewicy

Gawkowski szlifuje formę

Jak widać na naszych zdjęciach, wiceszef Nowej Lewicy Krzysztof Gawkowski ostro zakasał rękawy i wziął się do roboty! - Lubię pracę w swoim ogrodzie, bo to dobry i relaksujący czas. Można zebrać i uporządkować myśli, czasem wpadnie do głowy jakaś inspirująca myśl, np. o przyszłości Lewicy – mówi nam Krzysztof Gawkowski.

Pies najlepszym towarzyszem!

Fizyczna praca polityka na pewno dobrze mu zrobi, bo w taki sposób szlifuje formę m.in. na kampanię wyborczą. - Nie zawsze miałem okazję oddawać się takiej harówce, ale dziś nie wyobrażam sobie bez tego życia. Stresy uciekają i dodatkowo na koniec pracy, jak wszystko ładnie wygląda, to człowiek pomimo zmęczenia ma zawsze dobry nastrój – dodaje poseł, który znalazł też czas na zabawy z pieskiem. - Najlepszym towarzyszem w ogrodzie jest zawsze mój pies! - kwituje Krzysztof Gawkowski.

