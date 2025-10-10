Władysław Kosiniak-Kamysz pokazał, jak spędza czas z córeczkami. Takiego ministra nie znacie!

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-10-10 12:55

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz postanowił pokazać w sieci urocze zdjęcie, na którym widać, jak bawi się ze swoimi dziećmi. Przy okazji zwrócił uwagę na ważne problemy współczesnego świata, jednocześnie przypominając o Dniu Zdrowia Psychicznego.

Władysław Kosiniak-Kamysz

i

Autor: SE/Marek Kudelski
  • Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej i wicepremier, spędza wolny czas z córkami, Zosią i Różą, bawiąc się z nimi w domu.
  • Polityk opublikował na Instagramie zdjęcie z zabawy z dziećmi, podkreślając wagę spędzania czasu z bliskimi i oderwania ich od ekranów.
  • Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że wspólne zabawy i rozmowy są ważną inwestycją w zdrowie psychiczne dzieci, dając im poczucie bezpieczeństwa.

Władysław Kosiniak-Kamysz nie może narzekać na brak zajęć jako szef Ministerstwa Obrony Narodowej i wicepremier. Każdą wolną chwilę poświęca dla rodziny: żony Pauliny oraz dzieci. Warto przypomnieć, że polityk jest ojcem trojga maluchów: 6-letniej Zosi, 5-letniej Róży i rocznego Stasia. Na nudę z pewnością nie może narzekać nawet w domowych pieleszach! Teraz pokazał, jak zajmuje się córeczkami.

Władysław Kosiniak-Kamysz z córkami

Na instagramowym profilu Władysława Kosiniaka-Kamysza pojawiło się urocze zdjęcie. Widać na nim, jak minister obrony narodowej w białej koszuli, krawacie i eleganckich spodniach bawi z córkami. Jedna z nich siedzi mu na plecach, a druga przytula się do brzucha. Scenka jest bardzo dynamiczna, uchwycona w trakcie zabawy. Wszyscy są roześmiani i widać, że świetnie się bawią. Przy okazji wicepremier wspomniał o problemach współczesnego świata, jak spędzanie wolnego czasu jedynie w towarzystwie urządzeń takich jak telefony. Podkreślił także, jak ważny jest czas spędzony z bliskimi.

Kosiniak-Kamysz od lat zna Agatę Dudę! Co ich kiedyś łączyło?

W dzisiejszych czasach coraz trudniej oderwać dzieci od ekranów i nowoczesnych technologii. Ale prawda jest taka, że żaden smartfon nie zastąpi rozmowy, wspólnej zabawy czy zwykłego bycia razem. Czas, który spędzamy z naszymi dziećmi, to najlepsza inwestycja w ich zdrowie, także psychiczne. Bo relacja z nami daje im poczucie bezpieczeństwa, którego nie znajdą w internecie. Pamiętajmy o tym nie tylko dzisiaj - w Dniu Zdrowia Psychicznego. Dbajmy o to na co dzień! - czytamy w poście.

Internauci od razu przyklasnęli słowom polityka. "Mądre słowa"- czytamy w komentarzu. Pojawiło się także wiele emotek serduszek.

Trzeba przyznać, że rzadko mamy okazję oglądać Władysława Kosiniaka-Kamysza w tak prywatnych chwilach, z szerokim uśmiechem. Z pewnością nie widzi świata poza swoimi dziećmi, a wspólnie spędzone chwile pozwalają mu się zresetować po wyzwaniach związanych z pracą.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz:

Tak mieszka Kosiniak-Kamysz z żoną Pauliną i córkami
14 zdjęć
Sonda
Jak oceniasz działalność polityczną Władysława Kosiniaka-Kamysza?
Sedno Sprawy | A. BIELAN: KOALICJA RZĄDZĄCA NIE PRZETRWA DO WYBORÓW
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ