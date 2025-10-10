Władysław Kosiniak-Kamysz pokazał, jak spędza czas z córeczkami. Takiego ministra nie znacie!

Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej i wicepremier, spędza wolny czas z córkami, Zosią i Różą, bawiąc się z nimi w domu.

Polityk opublikował na Instagramie zdjęcie z zabawy z dziećmi, podkreślając wagę spędzania czasu z bliskimi i oderwania ich od ekranów.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że wspólne zabawy i rozmowy są ważną inwestycją w zdrowie psychiczne dzieci, dając im poczucie bezpieczeństwa.

Władysław Kosiniak-Kamysz nie może narzekać na brak zajęć jako szef Ministerstwa Obrony Narodowej i wicepremier. Każdą wolną chwilę poświęca dla rodziny: żony Pauliny oraz dzieci. Warto przypomnieć, że polityk jest ojcem trojga maluchów: 6-letniej Zosi, 5-letniej Róży i rocznego Stasia. Na nudę z pewnością nie może narzekać nawet w domowych pieleszach! Teraz pokazał, jak zajmuje się córeczkami.

Władysław Kosiniak-Kamysz z córkami

Na instagramowym profilu Władysława Kosiniaka-Kamysza pojawiło się urocze zdjęcie. Widać na nim, jak minister obrony narodowej w białej koszuli, krawacie i eleganckich spodniach bawi z córkami. Jedna z nich siedzi mu na plecach, a druga przytula się do brzucha. Scenka jest bardzo dynamiczna, uchwycona w trakcie zabawy. Wszyscy są roześmiani i widać, że świetnie się bawią. Przy okazji wicepremier wspomniał o problemach współczesnego świata, jak spędzanie wolnego czasu jedynie w towarzystwie urządzeń takich jak telefony. Podkreślił także, jak ważny jest czas spędzony z bliskimi.

- W dzisiejszych czasach coraz trudniej oderwać dzieci od ekranów i nowoczesnych technologii. Ale prawda jest taka, że żaden smartfon nie zastąpi rozmowy, wspólnej zabawy czy zwykłego bycia razem. Czas, który spędzamy z naszymi dziećmi, to najlepsza inwestycja w ich zdrowie, także psychiczne. Bo relacja z nami daje im poczucie bezpieczeństwa, którego nie znajdą w internecie. Pamiętajmy o tym nie tylko dzisiaj - w Dniu Zdrowia Psychicznego. Dbajmy o to na co dzień! - czytamy w poście.

Internauci od razu przyklasnęli słowom polityka. "Mądre słowa"- czytamy w komentarzu. Pojawiło się także wiele emotek serduszek.

Trzeba przyznać, że rzadko mamy okazję oglądać Władysława Kosiniaka-Kamysza w tak prywatnych chwilach, z szerokim uśmiechem. Z pewnością nie widzi świata poza swoimi dziećmi, a wspólnie spędzone chwile pozwalają mu się zresetować po wyzwaniach związanych z pracą.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz:

Sonda Jak oceniasz działalność polityczną Władysława Kosiniaka-Kamysza? Dobrze Źle Trudno powiedzieć