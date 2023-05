Włosy dęba stają na wieść o tym, gdzie pracowała Grażyna Bukowska po TVP! Tak wygląda po 60-tce

Grażyna Bukowska do dziś jest zaczepiana na ulicy

Grażyna Bukowska dziś ma 67 lat. W telewizji nie widzimy jej od dawna, ale starszym pokoleniom jest doskonale znana, bo przez osiem lat prowadziła główne wydanie "Wiadomości" TVP. Przy Woronicza pracowała też m.in. w programie "Pytanie na śniadanie". Do tej pory Grażyna Bukowska jest zaczepiana na ulicy. - Jeśli ktoś mnie rozpoznaje, to głównie po głosie. Po wyglądzie już zdecydowanie rzadziej. Choć to ciekawe, bo ja nigdy nie pracowałam jako lektorka. W ogóle się do tego nie nadaję - podkreśliła w rozmowie z portalem Plejada. - Na ogół są to bardzo miłe reakcje. Słyszę od ludzi, że brakuje im mnie w telewizji. Zwykle są to osoby starsze, bo młodzież nie ma prawa mnie kojarzyć. Proszę pamiętać, że zniknęłam z ekranu w 2001 r., od tego momentu minęło ponad 20 lat - przypomniała dziennikarka. Po odejściu z TVP Grażyna Bukowska zakotwiczyła w TVN, gdzie była kierowniczką historyczno-dokumentalnego kanału telewizji TVN i Discovery – Discovery TVN Historia. Pracowała tam w latach 2006-2011.

Grażyna Bukowska przeszła na drugą stronę barykady. Gdzie pracowała po odejściu z TVP?

Mało kto wie, że Grażyna Bukowska zawodowo realizowała się też w zupełnie innej roli. Dla wielu osób to będzie zaskoczenie. Przez dwa lata bowiem (2012-2014) była prezenterka "Wiadomości" TVP była rzeczniczką prasową firmy Chevron Polska. Można więc powiedzieć, że przeszła na drugą stronę dziennikarskiej barykady. Niemal nikt już nie pamięta, że Grażyna Bukowska była też głosem telefonii komórkowej. - To był zupełny przypadek. Pracowałam wówczas w dziale PR dużej agencji reklamowej i wprowadzaliśmy na rynek Erę. Było to dla nas ogromne wyzwanie. Czuliśmy, że uczestniczymy w rewolucji technologicznej. Pewnego dnia okazało się, że trzeba w ekspresowym tempie nagrać komunikaty na pocztę głosową w dwóch językach. W związku z tym, że dość dobrze radziłam sobie z angielskim i miałam jako taki głos, padło na mnie. Wcale się do tego nie garnęłam. Proszę mi uwierzyć, że to była katorżnicza praca - wspominała dziennikarka w rozmowie z Plejadą. W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniła się Grażyna Bukowska. Zobacz, jak wygląda po 60-tce.

