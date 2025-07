Wnuki Donalda Tuska użyły AI na jego zdjęciach. Efekt powala

15 lipca Donald Tusk obchodził swoje imieniny. Z tej okazji, wnuki premiera przygotowały dla niego niespodziankę w postaci krótkiego filmu stworzonego przy użyciu sztucznej inteligencji. Nagranie to, jak relacjonuje sam Donald Tusk, ukazuje jego życie na przestrzeni lat.

- Wiecie, że wczoraj były imieniny Tuscany, a dzisiaj Donalda (przynajmniej według niektórych źródeł)? Nikt o tym nie wie, ale wnuki pamiętały i wyszykowały mi taką niespodziankę – napisał żartobliwie premier na swoim profilu na Instagramie.Filmik przedstawia premiera od czasów młodości w Gdańsku, poprzez działalność opozycyjną w okresie PRL, aż po współczesność i pełnienie funkcji szefa rządu.

Prezent od wnuków Donalda Tuska spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem wśród użytkowników mediów społecznościowych. Pod postem premiera pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy: "Im starszy, tym przystojniejszy"; "Świetny prezent – samych słonecznych dni panie premierze"; "Pamiętam pana z liceum w Gdańsku – gratuluję wszystkiego, co pan osiągnął"; "Ten napis »rudy«, dystans, kochani to najlepsze, co może być" - czytamy.

Od opozycjonisty do premiera

Donald Tusk od ponad 40 lat aktywnie uczestniczy w życiu politycznym Polski i Europy. W czasach PRL działał w opozycji demokratycznej, był związany z "Solidarnością" i publikował w niezależnych wydawnictwach.

W latach 90. współtworzył Kongres Liberalno-Demokratyczny, a następnie Platformę Obywatelską. W 2007 roku, po zwycięstwie w wyborach parlamentarnych, objął urząd premiera, który sprawował do 2014 roku. W tym czasie koncentrował się na polityce proeuropejskiej, stabilizacji gospodarki i rozwoju infrastruktury.

Po odejściu z krajowej sceny politycznej, Donald Tusk pełnił funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej, a następnie kierował Europejską Partią Ludową. W 2021 roku powrócił do polskiej polityki, a po wygranych przez opozycję wyborach parlamentarnych w 2023 roku, po raz kolejny stanął na czele rządu. W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

Sonda Korzystasz z chata GPT? Tak Nie Czasami