Wow! Tak teraz wygląda Dorota Wysocka-Schnepf. Była gwiazda "Wiadomości" TVP zachwyca urodą po 50-tce!

Dorota Wysocka-Schnepf - kariera w TVP, mąż, dzieci

Przez lata trudno było wyobrazić sobie TVP bez Doroty Wysockiej-Schnepf. Dziennikarka prowadziła nie tylko "Wiadomości" TVP, lecz także programy publicystyczne, takie jak: ""Kwadrans po ósmej", "Z refleksem" czy "Polityka przy kawie". W 2016 roku Dorota Wysocka-Schnepf odeszła z Telewizji Polskiej, w której na koniec kariery była korespondentką z USA. Była gwiazda TVP znalazła pracę w "Gazecie Wyborczej", gdzie przeprowadza poważne rozmowy z politykami, czyli robi to, w czym czuje się jak ryba w wodzie. O życiu prywatnym dziennikarki wiele się nie mówi. Swego czasu sensację budził jej związek z dyplomatą Ryszardem Schnepfem, który zanim poślubił prezenterkę, miał inną żonę. Dorota Wysocka-Schnepf ma z mężem dwójkę dzieci: Antoninę (14 l.) i Maximiliana (13 l.), z którym niedawno pokazała się koncercie Yasmin Levy w ramach Festiwalu Warszawa Singera.

Dorota Wysocka-Schnepf wcale się nie starzeje

Dziś Dorota Wysocka-Schnepf ma 53 lata, a jej małżonek - 71. Spora różnica wieku najwyraźniej nie przeszkadza w związku. Gdy dziennikarka pracowała jeszcze w TVP, została spytana o to, czy zajęcie męża nie rodzi konfliktu interesów. W końcu zajmował się on polityką. - Tylko raz praca męża wpłynęła na moją decyzję zawodową. To było w dniu, kiedy składał dymisję ze swojego urzędu i niespodziewanie sprawa stała się dość głośna. Tego dnia miałam prowadzić Wiadomości. Podjęłam więc najlepszą z możliwych decyzji: zamieniłam się na dyżur z Dorotą Gawryluk. Niezręcznie jest informować widzów, że własny mąż podaje się do dymisji - wspominała w rozmowie z "Dziennikiem". Ci, którzy dawno nie widzieli Doroty Wysockiej-Schnepf, mogą być zaskoczeni. Okazuje się, że była dziennikarka TVP wcale się nie starzeje! W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniała się Dorota Wysocka-Schnepf.

Nie przegap: Niesamowite, jak wygląda i co teraz robi 61-letnia Iwona Schymalla! Ikona TVP znalazła swoją niszę

Sonda Czy lubiłeś "Wiadomości" TVP z Dorotą Wysocką-Schnepf? Tak Nie Nie pamiętam już