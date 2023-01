Wściekły senator rzucił ogórkiem w studiu! Strach, jak nazwał dziennikarza. Padło słowo na "m"

A TO DOPIERO

TO NIE BYŁO ŁATWE

Monika Olejnik jak Marcin Najman! Kto by pomyślał, że coś ich łączy

Lot ogórka w studiu telewizyjnym

Rozmowy z politykami wszystkich frakcji potrafią zaskoczy. Często też towarzyszą im ogromne emocje. Tym razem temperatura wzrosła w studiu TVP Info, gdzie Miłosz Kłeczek i Jacek Bury zaczęli się kłócić na antenie. Poszło o paliwo. - Pan robi zarzut, że paliwo nie jest drogie, czyli chciałby pan, żeby Polacy tankowali po 10 złotych. I kupowali chleb po 30 złotych, czego oczekiwał Donald Tusk. To jest pana marzenie, senatorze? Może pana na to stać, bo pan handluje rosyjskimi ogórkami, za co pan przepraszał? – pytał senatora dziennikarz. Wtedy politykowi Polski 2050 ostatecznie puściły nerwy! - Widzę, że pan świetnie zarabia, pan dostaje dotacje ze Skarbu Państwa - mam tu coś dla pana – stwierdził i podszedł w kierunku prowadzącego. Z kieszeni zaś wyjął ogórka, którego ze złością rzucił na biurko tuż pod nosem Miłosza Kłeczka. - Zachowuje się pan niepoważnie. Jest pan zwykłym funkcjonariuszem, ale nie chcę pana dalej obrażać. Merytoryka tu nie istnieje, a Prawo i Sprawiedliwość pomaga okradać Polaków – grzmiał Jacek Bury, po czym w nerwach wyszedł ze studia.

Marianna Schreiber komentuje

W sieci zawrzało po zdarzeniu w telewizji. Wiele osób otwarcie krytykowało zachowanie Jacka Burego. Głos w dyskusji zabrała także Marianna Schreiber. - Przepraszam: odnośnie zachowania Pana Burego, który rzucił ogórkiem dziennikarzowi i nazwał go „mendą”. (...) Wasz wybór – napisała na Twitterze. - PS. Albo robią to specjalnie dla oglądalności. Potem ktoś - tak, jak Pan Bury, nie hamuje emocji i mają sukces – dodała.

Sonda Jak oceniasz zachowanie senatora Jacka Burego? Dobrze zrobił! Przesadził Nie wiem

Przepraszam: odnośnie zachowania Pana Burego, który rzucił ogórkiem dziennikarzowi i nazwał go „mendą”. TVP sama wie kogo zaprasza i po co. Omija w zaproszeniach osoby, które faktycznie mają coś merytorycznego do powiedzenia i mimo podziałów, potrafią się zachować. Wasz wybór🤷🏼‍♀️ pic.twitter.com/F0x4KgqpxE— Marianna Schreiber (@MSchreiberM) January 8, 2023