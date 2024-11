"Wstyd na całą Polskę!". Hanna Lis na grzybobraniu odpowiada krytykom

Hanna Lis zaskoczyła swoich fanów, publikując nagranie, które pokazało, że nawet grzybobranie może wywołać burzę komentarzy. „O moim grzybobraniu, w niestosownym ubraniu, doniosły niezliczone, zbulwersowane mą konfekcją portale” – napisała dziennikarka, wskazując, że jej strój – od swetra po legginsy – stał się tematem gorących internetowych dyskusji. Hanna podeszła do całej sytuacji z dystansem, żartując, że przecież to „wstyd na całą Polskę!”

Choć wydawałoby się, że grzybobranie w świętokrzyskich lasach to prywatna przyjemność, internauci w typowym dla Polaków stylu poddali ocenie każdy detal – od stylizacji po dobór obuwia. Lis przypomniała jednak, że prawdziwą sensacją nie jest ani jej strój, ani „zbulwersowanie portali,” ale smakowity efekt tego wyjazdu.

Prokuratura powołuje zespół śledczy w sprawie „wyborów kopertowych”!

Pasja do gotowania i grzybów, czyli pappardelle po mistrzowsku

Dla Hanny Lis, grzybobranie to więcej niż hobby – to kulinarny rytuał, który pozwala jej na pełne zanurzenie się w smakach natury. Jak przyznała, dwa dni spędzone w świętokrzyskich lasach zaowocowały bogatymi zbiorami borowików, z których większość suszyła, a resztę przerobiła na pappardelle z borowikami. Dziennikarka chętnie dzieli się przepisami, ukazując swoją pasję do kuchni – w tym wypadku makaronu z sosem o głębokim, grzybowym smaku, wzbogaconym aromatycznymi dodatkami jak parmezan, czosnek i orzechy.

„Co i Wam polecam!” – zachęca Hanna, dodając, że gotowanie to dla niej czas relaksu i okazja do eksperymentów. Makaron pappardelle z borowikami to jedno z jej ulubionych dań, które przygotowuje ze składników najwyższej jakości, co także podkreśla w opisie przepisu.

Grzyby, kuchnia i dystans do siebie – czyli Hanna Lis w swoim stylu

Hanna Lis, choć znana z komentowania wydarzeń politycznych, pokazała w tym wpisie swoje kulinarne oblicze. Jej grzybobranie wywołało emocje i sprowokowało nieco przesadne oceny, jednak dziennikarka – jak zawsze – podeszła do tematu z humorem i lekkością. Odpowiadając na krytykę stroju, pokazała dystans do własnego wizerunku, a jednocześnie podbiła serca fanów swoją autentycznością.

Dla osób śledzących działalność dziennikarki to kolejny dowód na to, że dziennikarka potrafi połączyć pasję z kulinarnymi sekretami i lekkim podejściem do tematów, które bywają zbyt poważnie traktowane przez innych. Poniżej galeria zdjęć córki dziennikarski. Zapraszamy!

Express Biedrzyckiej - Tomasz Piątek | 2024 11 04 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.