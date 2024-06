WSZYSCY mężowie Marty Kaczyńskiej. Było ich trzech. Z pierwszym szybko się rozstała [ZDJĘCIA]

Marta Kaczyńska to jedyna córka pary prezydenckiej: Lecha i Marii Kaczyńskich, którzy ogromnie kochali jedynaczkę. Pozwalali jej w okresie nastoletnim nawet na małe szaleństwa, jak sama opisywała w swojej książce, rodzice przymykali oko na jej młodzieńcze wysoki: - Mama właściwie nie miała nic przeciwko temu, żebym chodziła w wojskowych butach. Kazała mi jedynie wyjąć agrafkę z ucha - relacjonowała po latach Marta Kaczyńska. Zresztą nie tylko w nastoletnim okresie Kaczyńska stawiała na swoim. Jako bardzo młoda dziewczyna zdecydowała się na pierwszy ślub.

Jej pierwszym mężem był przystojny Piotr

Córka Lecha i Marii Kaczyńskich wzięła z nim ślub, gdy jeszcze studiowała. Wkrótce po ślubie na świat przyszła jej pierwsza córka. To młodzieńcze małżeństwo z Piotrem jednak nie przetrwało i prawniczka rozwiodła się z mężem. Po latach opowiadała o tym w rozmowie z Krystyną Pytlakowską. Na pytanie o ślub i rodzicielstwo w młodym wieku, odpowiedziała: - Wtedy mi się wydawało, że to ten właściwy moment. Ten etap mojego życia uważam za doświadczenie, które było mi potrzebne do tego, by teraz, mając prawie 30 lat, być w tym miejscu, w jakim się znajduję.

W tej samej rozmowie mówiła o reakcji swojego ojca: - Tata, który nie znał całej prawdy, martwił się o mnie. Uważał, że rodzina ma wielką wartość, którą należy doceniać i nie powinniśmy jej burzyć.

Drugi mąż - Marcin Dubieniecki

Drugim mężem Kaczyńskiej został, podobnie jak ona także prawnik, Marcin Dubieniecki. Kolejny przystojny mężczyzna, który zawrócił jej w głowie. Para pobrała się w 2007 roku. Kaczyńska wspominała, także w rozmowie z Pytlakowską, jak trafiła ją strzała amora: - Po pewnym czasie, nie planując układania sobie życia na nowo, spotkałam Marcina. Ponownie, bo znaliśmy się z okresu studiów. Niesamowite zakochanie. Nagle wszystko trafiło na właściwe miejsc - relacjonowała. To właśnie drugi mąż był przy niej, gdy doszło do katastrofy smoleńskiej. Niestety, to małżeństwo nie przetrwało. Rozwód odbył się w 2016 roku.

NIŻEJ ZDJĘCIA UKAZUJĄCE, JAK WYGLĄDALI MĘŻOWIE KACZYŃSKIEJ

Trzeci mąż - także Piotr

Kaczyńska bez wątpienia jest silną i piękną kobietą, dlatego nic dziwnego, że kilka lat temu głowę dla niej stracił ujmujący brunet, biznesmen Piotr Zieliński. Połączyła ich m.in. pasja do koni i jeździectwa. Kaczyńska i biznesmen pobrali się pod koniec lipca 2018 roku. Było to w słoneczną sobotę 28 lipca. Niewiele później na świat przyszło dziecko pary, pierwszy synek prawniczki Stanisław. Z mężem Piotrem, Kaczyńska pojawia się czasem publicznie, choćby w czasie rocznic Smoleńska.

J. KURSKI: TUSK MIAŁ BYĆ SZERYFEM A JEST MIĘKISZONEM Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.