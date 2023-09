Wszystko jasne! Wiadomo, dlaczego piękna dziennikarka TVP rozstała się ze stacją

Poseł Andrzej Halicki robi się na bóstwo do Brukseli. W tym salonie ceny takie, że aż się w głowie kręci

Karolina Pajączkowska była wielką ulubienicą widzów TVP. Ci podziwiali jej talent i profesjonalizm. Dziennikarka prowadziła serwisy informacyjne, a także była przez pewien czas korespondentką w Ukrainie. Niestety, od pewnego czasu nie było jej na ekranie, a to budziło szereg wątpliwości i domysłów. W końcu Pajączkowska zabrała głos w sprawie i ogłosiła, że już nie wróci do TVP: - Chciałabym wszystkim Widzom bardzo podziękować za wspólnie spędzone 4 lata – napisała na Instagramie i podała dodatkowe informacje. – Szanowni Państwo, w odpowiedzi na liczne zapytania. Mój kontrakt z Telewizją Polską wygasa na początku listopada. Nie planuję go przedłużać – przekazała.

To znów zbudziło masę podejrzeń, ale w końcu pojawił się oficjalny komunikat. Portal Plejada skontaktował się ze stacją i otrzymał odpowiedź od jej rzecznika: - W maju br. dyrekcja TAI prowadziła z prezenterką Karoliną Pajączkowską rozmowy dotyczące zasad dalszej współpracy. Strony nie doszły do porozumienia - wyjaśnił rzeczni w przesłanym Plejadzie oświadczeniu.

Karolina Pajączkowska: wykształcenie i doświadczenie

Co dalej z Karoliną Pajączkowską? Urokliwa dziennikarka ma solidne wykształcenie, jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna i bogate doświadczenie. Pracowała m.in. w TVN 24 BiS, doskonale zna języki obce: angielski i francuski, była też twarzą kanału TVP World.

