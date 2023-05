Prezydent Andrzej Duda na 4. Szczycie Głów Państw i Szefów Rządów Rady Europy

W stolicy Islandii rozpoczął się we wtorek (16 maja) dwudniowy 4. Szczyt Głów Państw i Szefów Rządów Rady Europy. Bierze w nim udział także prezydent Andrzej Duda, który zwrócił uwagę, że szczyty Rady Europy z udziałem szefów państw i rządów odbywają się w wyjątkowych i przełomowych momentach i jest to dopiero czwarte spotkanie w tym formacie. - Dzisiaj, jak widać, taki moment jest. Oczywiście jest on związany z tym, co dzieje się dzisiaj w naszej części świata, w Europie Wschodniej, wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę – oświadczył Duda.

Przebywający w Islandii polski prezydent podkreślił, że jeżeli chodzi o przekazywanie uzbrojenia Ukrainie, to Polska jest w pierwszej trójce krajów pomagających Ukrainie: po Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. - To my przekazaliśmy niespotykane ilości uzbrojenia jeżeli chodzi o UE, my przekazaliśmy ponad 300 czołgów Ukrainie, przekazaliśmy prawie wszystkie nasze MiGi-29, o które Ukraina nas od samego początku konfliktu prosiła – wyliczał prezydent. Dodał, że "przekazaliśmy mnóstwo uzbrojenia za kwoty miliardów dolarów". Mówił też, że: - My mamy relatywnie bardzo niewielką liczbę samolotów F-16. Jesteśmy gotowi wspierać proces szkolenia ukraińskich pilotów – o tym rozmawiałem z panem premierem, ministrem obrony narodowej (Mariuszem Błaszczakiem) już jakiś czas temu. Natomiast liczba samolotów F-16, które mamy nie pozwala na to, żeby dzisiaj mówić o przekazywaniu jakiejkolwiek ich części Ukrainie – oświadczył prezydent. Zapewnił jednocześnie o gotowości dalszego przekazywania Ukrainie samolotów MiG-29. „Tam mamy pewien problem, bo mamy część MiGów, które już w tej chwili funkcjonują w standardach NATO i wykonują misję Air Policing, w związku z czym służą obronie państw NATO” – dodał.

Duda w damskim towarzystwie na siłowni. Wyciskał siódme poty!

Zanim jednak rozpoczął pracowity dzień 4. Szczytu Głów Państw i Szefów Rządów Rady Europy, znalazł chwilę na... ćwiczenia fizyczne. Skąd to wiadomo? Do sieci trafiło zdjęcie, które przedstawia Dudę na siłowni, podnoszącego ciężarki. Prezydent wyciskał siódme poty nie sam, a w miłym towarzystwie. Duda ćwiczył wraz z prezydent Węgier, panią Katalin Novak. To właśnie ona opublikowała wspólne zdjęcie z Dudą, które podpisała: - Solidarność polsko-węgierska - również na siłowni. Z Prezydentem RP rano na Szczycie Rady Europy w Reykjaviku. Jak widać po minach prezydentów, wspólny trening był dobrą zabawą!

