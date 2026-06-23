Wystarczyło, że Donald Tusk pokazał jedno zdjęcie. I się zaczęło!

Dzień Ojca to idealny moment, by nieco zwolnić. Donald Tusk, obecny premier Polski ma kalendarz zapełniony aktywnościami po brzegi, ale w tym wyjątkowym dniu nie zapomniał o swoim święcie. Jest przecież ojcem dwojga dorosłych już dzieci: Michała i Katarzyny.

Wychowywanie dzieci w cieniu wielkiej polityki nigdy nie jest zadaniem łatwym, ale Tuskowi się udało. Premier ma doskonałe relacje ze swoimi dziećmi, z którymi często się spotyka. Zresztą relacje rodzinne są dla niego bardzo istotne, dlatego nieraz można spotkać premiera z dziećmi, żoną czy wnukami, których ma pięcioro.

W Dniu Ojca Donald Tusk pochwalił się uroczym rodzinnym zdjęciem sprzed lat. Widać na nim całą rodzinę Tusków: Donalda Tuska, jego żonę Małgorzatę oraz dzieci: Kasię i Michała. Wszyscy uśmiechnięci, zadowoleni pozują w oknie. Internauci od razu zareagowali na zdjęcie:

Buzia promienieje, patrząc na tak wspaniałą całą rodzinkę; Super tata dzieci mogą być dumne; Piękna fotka, wspaniała rodzinka; Super fotka 👍 świetna rodzinka 😍; Serdeczności..! Pierwsza rodzina RP i taka normalna..!; Taki ojciec to skarb!

Niestety, pod zdjęciem pojawiły się też złośliwe komentarze.

Donald Tusk wielokrotnie podkreślał w wywiadach i mediach społecznościowych, jak dumnym jest ojcem. Choć jego nieobecność w domu wymuszona pracą bywała trudna, rodzina Tuska zdołała wypracować niezwykle silne więzi. Dzisiejsze święto przypomina, że za każdym politykiem stoją codzienne, ojcowskie wyzwania. Tusk, dziś już także wielokrotny, niezwykle zaangażowany dziadek, pokazuje, że władza przemija, a rodzina zostaje. Dla premiera bycie ojcem to najważniejsza funkcja, z której – jak sam często daje do zrozumienia – rozliczają go nie wyborcy, ale najbliżsi. W Dzień Ojca ta perspektywa nabiera szczególnego, ciepłego wyrazu.

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