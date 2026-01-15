Będzie ZAKAZ Instagrama i TikToka do 16 roku życia? Polacy są UZALEŻNIENI od SMARTFONÓW! Ludzie chodzą jak ZOMBIE!

Parlament Europejski przyjął sprawozdanie, w którym wezwał Komisję Europejską do przygotowania twardych przepisów w sprawie korzystanie ze smartfonów i mediów społecznościowych, które będą obowiązywały we wszystkich państwach Unii. Dziś dostęp do Instagrama, Facebooka, czy TikToka mają dzieci od 13 roku. Po zmianach byłoby to możliwe, ale tylko za zgodą rodziców.

Podobne przepisy obowiązują już w Australii. Weszły w życie 10 grudnia. Z Instagrama albo TikToka może tam korzystać młodzież po 16 roku życia. Od tego czasu prawie pięć milionów kont dzieci w mediach społecznościowych zostało dezaktywowanych.

Czy Polacy czują, że są uzależnieni od smartfonów? „Szybka dopamina, chyba każdy jest uzależniony od niej w tych czasach...”, zgodził się młody chłopak, którego Adam Feder spotkał na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi. „Wiadomo, że dopamina jest fajna, wszyscy ją lubią, ja też ją lubię. No i jest strzał, jest fajnie, a potem jest spadek energii, chce się spać”, relacjonował kolejny. „Ciężkie czasy, ludzie wolą się zamknąć z telefonem. Ja jestem przerażona, co się stało z ludźmi. Dramat!”, martwiła się kobieta. „Nawet się nie rozglądają, tylko idą jak jakieś zaczarowane osoby...”, dodała jej przyjaciółka. Wielu ludzi, których Adam Feder spotkał na ulicach Łodzi, przyznawało, że patrzą w ekran smartfona kilka godzin dziennie. „Jak człowiek pracuje zdalnie, ma przerwę, to co ma robić?”, pytał młody chłopak. „Może wyjść, pobiegać?”, zaproponował nasz reporter. „Słuszna uwaga, ale po prostu większości ludzi się nie chce”, skwitował mężczyzna.

Co jeszcze znalazło się w sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego? Chodzi m.in. o zmuszenie tzw. "Big Techów" do wyłączenia w państwach Unii przewijania rolek w nieskończoność. Ma być zakaz funkcji, które przypominają hazard i działają jak hazard. Jeżeli platformy się nie dostosują, to odpowiedzialność miałaby ponosić kadra zarządzająca.

Od prawie roku obowiązuje już „Akt o usługach cyfrowych”. Dzięki niemu na terenie Unii jest m.in. zakaz kierowania w internecie reklam do dzieci. Duże platformy mają obowiązek chronić użytkowników przed nielegalnymi treściami, dezinformacją, oszustwami, manipulacjami i muszą usuwać nielegalne materiały.

