Zaskakujące, co dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku ma na ścianie. Internauci zdziwieni

Po sieci niesie się zdjęcie przedstawiające Andrzeja Józefa Nowaka, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Chodzi o to, że na zdjęciu, które trafiło do Internetu dyrektor pozuje w gabinecie pełnym portretów i bibelotów. Wśród obrazów znajduje się też taki przedstawiający jednego z braci Kaczyńskich. Zdaniem internautów to portret szefa PiS, Jarosława Kaczyńskiego. Prawda jest jednak inna, to nie Jarosław a Lech Kaczyński. Wszystko wyjaśnił rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku: - To jest prezydent Lech Kaczyński - skomentował Jarosław Krawczyk w rozmowie z bialystok.wyborcza.pl. T

rzeba przyznać, że obraz polityka znajduje się w wyjątkowym towarzystwie. Tuż obok widnieje prawosławnego świętego, obraz Jezusa, a także portret Danuty Siedzikówny, czyli "Inki", na komodzie zaś pod zdjęciami widać ustawione małe popiersie Józefa Piłsudskiego.

Niektórzy wiedzą, jak i kim ozdobić ściany w swoim gabinecie😂😂😂 Przed Państwem Andrzej Józef Nowak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. pic.twitter.com/4MtTwXNKLY— Rafał Rudnicki (@rafalrudnicki) March 15, 2023

