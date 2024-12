Zaskakujące, co łączy Kasię Tusk i Martę Kaczyńską! Prawie nikt nie zdaje sobie z tego sprawy

Kasia Tusk i Marta Kaczyńska to córki znanych polityków: prezydenta i premiera, jednak nie tylko to je łączy. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że mieszkają one bardzo blisko siebie w tej samej eleganckiej części Sopotu. Co więcej, od mieszkania jednej i drugiej jest zaledwie kilkaset metrów. Panie mają więc szanse na spotkanie się na spacerach.

Mieszkanie Kaczyńskiej po rodzicach

Marta Kaczyńska mieszka w mieszkaniu po swoich rodzicach, które mieści się w pięknej, stylowej kamienicy. Jak na mieszkanie w takim budynku przystało, mieszkanie ma duże okna, ciężkie drzwi. To, co zwraca uwagę to też wystrój: prawniczka stawia na klasykę, elegancję, bez zbędnych dodatków, wszystko tam współgra i jest harmonijne.

Mieszkanie Kasi Tusk to oaza spokoju

Kasia Tuska także mieszka w Sopocie. Zajmuje mieszkanie w okolicy Kaczyńskiej, które mieści się także w klimatycznej kamienicy. Podobnie jak u Marty, także u Kasi mieszkanie charakteryzuje się wysokimi, zaokrąglonymi oknami, przeszklonymi drzwiami, drewnianą podłogą. U córki Tuska jest też kaflowy piec. Przede wszystkim króluje tam biel, ale nie brakuje złotych dodatków. Jest bardzo elegancko. Widać, że Kasia Tusk ma wyczucie stylu i doskonały smak, jest ono dla niej oazą spokoju.

Kasia Tusk i Marta Kaczyńska to sąsiadki z jednej okolicy

Kilka lat temu o sprawie pisał "Super Express", tak wówczas opisując:

Ulica w Sopocie, na której zamieszkała Kasia Tusk to jedna z bardziej prestiżowych lokalizacji w całym Trójmieście. Ceny mieszkań wahają się tu od 800 tys. do 1,5 mln zł. Atutem jest bliskość lasu i spokojna okolica. Kilka domów dalej, raptem 2-3 minuty spacerkiem, znajduje się kamienica, w której mieszka Marta Kaczyńska. Obie panie, chcąc nie chcąc, staną się więc sąsiadkami - napisano wtedy.

