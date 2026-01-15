Ziobro siedzi na Węgrzech, a jego dom schował się pod śniegiem. Tam jest jak w bajkowej krainie! [ZDJĘCIA]

Posiadłość Zbigniewa Ziobry w Jeruzalu prezentuje się zimowo i bajkowo.

Były minister sprawiedliwości przebywa obecnie na Węgrzech, gdzie uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny.

Ziobro twierdzi, że wróci do Polski, gdy przywrócone zostanie prawo.

Śledczy chcą mu postawić 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości

Miejsce, w którym stoi dom Zbigniewa Ziobry to piękna okolica pełna zieleni, gdzie można odpocząć i nabrać wiatru w żagle. Teraz zaś jest tam dosłownie magiczna, zimowa kraina. Wszędzie pełno śniegu, co daje wprost bajkowy obraz. Jeruzal to niewielka wieś w województwie łódzkim, położona około godziny drogi od Warszawy. I chociaż o mała miejscowość, to za sprawą jednego z mieszkańców bardzo znana. To tam w marcu 2023 roku zawitali agenci ABW, by przeszukać do Ziobry. Działo się to wówczas pod nieobecność gospodarza. Jak wygląda aktualnie posesja Ziobry zobaczycie w naszej galerii niżej.

Były minister sprawiedliwości jest na Węgrzech i na razie nie planuje powrotu

Teraz także nie ma tam Ziobry, który od pewnego czasu przebywa na Węgrzech. Były minister sprawiedliwości mec. Bartosz Lewandowski przekazał kilka dni temu informację, iż polityk PiS i były minister sprawiedliwości uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech.

Natomiast sam Ziobro przekazał w mediach społecznościowych, że wystąpił o objęcie ochroną międzynarodową również jego żony, a potem potwierdził to w rozmowie z radiem Eska. Dlaczego Ziobro jest na Węgrzech? Jak sam mówi wróci do Polski od razu, jeśli w Polsce wróci prawo, a jego zdaniem aktualnie panuje bezprawie. Do tego były szef Ministerstwa Sprawiedliwości głosi, że zamierza walczyć z rządem Donalda Tuska.

Sprawa Zbigniewa Ziobry

Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze, że kierował on zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. W sumie jest mowa o popełnieniu 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.