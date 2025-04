Magdalena Biejat to teraz jedna z bardziej popularnych osób w polskiej polityce. Biejat to młoda polityk, która ma za sobą spore doświadczenie w polityce. Jak możemy przeczytać na stronie Senatu: Magdalena Biejat ma 42 lata i pochodzi z Warszawy. Aktualnie jest członkinią Nowej Lewicy i startuje w wyborach prezydenckich w 2025 roku. Prywatnie to żona i mama dwójki dzieci. A jak mieszka? Podejrzeliśmy!

Magdalena Biejat ma w mieszkaniu tradycyjny styl. Ta podłoga jest genialna!

Magdalena Biejat jest współwłaścicielką mieszkania na warszawskiej Pradze mającego 90 m kw. i wartego milion złotych. Czasem Biejat wrzuca zdjęcia z mieszka do internetu i uchyla rąbka tajemnicy. Jak mieszka Magdalena Biejat, w jakich warunkach? Okazuje się, że mieszkanie polityczki jest tradycyjne, ale urządzone z modnymi elementami.

Są więc tam choćby modne kwiaty, które Polacy uwielbiają, czyli sansewieria. To, co zwraca uwagę to też fikuśne półki na książki, czyli takie, które krzywo układają książki. My zwróciliśmy też uwagę, na to, że w mieszkaniu Biejat jedna z podłóg jest w biało-czarne kafelki! To tradycyjne rozwiązanie, które zawsze się sprawdza. A co ciekawe podobne ma w domu Marta Kaczyńska.

