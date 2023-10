Zmiana w TVP: jest nowa prowadząca "Panoramę". Kim jest Monika Andrzejczak?

Idzie nowe w TVP, jak się okazuje do grona prezenterów "Panoramy", czyli dobrze znanego widzom programu informacyjnego TVP 2, dołączyła Monika Andrzejczak, do tej pory znana jako pogodynka. – Monika Andrzejczak dołączyła do zespołu "Panoramy" i będzie prowadziła tylko wydania poranne – przekazało press.pl Centrum Informacji TVP. Chodzi o wydania "Panoramy", które pojawiają się między kolejnymi odcinkami "Pytania na śniadanie". I faktycznie, pierwsze wydania dziennikarka ma już za sobą. Monika Andrzejczak od ponad 20 lat związana jest Telewizją Polską. Wówczas trafiła do łódzkiego oddziału telewizji, wygrywając casting na prezenterkę. Na stronie TVP można znaleźć kilka szczegółów na temat Andrzejczak. Pogodynka tak się w nim przedstawia:

- Ciągle jestem w podróży… albo z ziemi obiecanej do Warszawy, albo z ekipą telewizyjną przemierzam Polskę. Wkrótce turystyczna Polska nie będzie mieć przede mną żadnych tajemnic! Nie boję się wyzwań. Jak coś robię, to dokładnie. Ale to nie znaczy, że nie bywam szalona. Bardzo lubię się śmiać i robię to często, zresztą moją dewizą życiową jest: Grunt - to poczucie humoru!

Kim jest Monika Andrzejczak? Co o niej wiemy?

Monika Andrzejczak urodziła się w Turku. Dziennikarka i pogodynka studiowała polonistykę i logopedię na Uniwersytecie Łódzkim. Gdy kilka lat temu łódzki oddział TVP szukał prezenterów pogody, Andrzejczak tak zachęcała do wzięcia udziału w castingu: - Cytując Władysława Karczewskiego, polskiego klimatologa, żyjemy w umiarkowanym klimacie, z nieumiarkowanie zmienną pogodą. Dodałabym osobiście, że z nieprzyzwoicie zmienną. Krótko mówiąc, nie ma nudy w tym zawodzie - mówiła wówczas Monika Andrzejczak.