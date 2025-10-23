Znana pisarka obelżywie atakuje Nawrockiego i Hołownię. "Pasowali jak qu*** do Chopina"

Manuela Gretkowska opublikowała na swoim facebooku bardzo mocny wpis.

Jej atak dotyczył Karola Nawrockiego i Szymona Hołowni.

Wypowiedź pisarki wywołała burzę w sieci i falę komentarzy.

We wtorek 21 października 2025 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom XIX Konkursu Chopinowskiego, połączona z koncertem zwycięzców. Wśród obecnych były najważniejsze osoby w państwie, w tym para prezydencka, a także Marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Karol Nawrocki wręczył nagrodę Ericowi Lu z USA i wygłosił nawet krótkie przemówienie (WIĘCEJ: Prezydent Nawrocki o Chopinie i Polsce. Eric Lu wygrywa XIX Konkurs Chopinowski 2025).

To bardzo nie przypadło do gustu pisarce Manueli Gretkowskiej. W swoim wpisie, który umieściła w mediach społecznościowych, w bardzo wulgarny sposób porównała Hołownię i Nawrockiego do kobiet lekkich obyczajów z tajlandzkiego hotelu. - Pobyt w tajlandzkim hotelu nad gorącymi źródłami zamówiliśmy gdy internet jeszcze nie hulał, rok po pamiętnym tsunami. Przyjechaliśmy z lotniska nocą. W hotelu pusto. Rano poszliśmy na plażę, ale plaża zniknęła. Kataklizm przeniósł ją pod wodę, albo gdzieś dalej. Brak gości się wyjaśnił. My też chcieliśmy poszukać czegoś innego i zamówiliśmy transport. Dyrektor postanowił nas zatrzymać atrakcjami. Na śniadanie, do pustej restauracji wysłał dwie prostytuqi – gratis. Gdy to nie pomogło sutener pojechał nam po patriotyzmie i puścił Chopina. Wyjechaliśmy w rytm Mazurka i wierzb płaczących w tropikach - rozpoczęła swój wpis.

Zobacz: Miny Rafała Trzaskowskiego i Radosława Sikorskiego hitem sieci. Robili je przy Karolu Nawrockim

Następnie dodała szokująco:

Galeria poniżej: Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski na uroczystej gali po Konkursie Chopinowskim

- Skojarzyło mi się to z konkursem festiwalu chopinowskiego, gdzie przemawiał Nawrocki. Pasowali tam z Hołownią jak q**wy z tajlandzkiego hotelu do Chopina. Sutener w smokingu i bokserskich rękawicach wrzeszczący o Polsce

Sonda Jak do tej pory oceniasz Karola Nawrockiego jako prezydenta? Dobrze Średnio Źle Nie wiem