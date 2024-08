Znani sportowcy i gwiazdy popierają apel "Super Expressu". Chodzi o mieszkanie dla Julii Szeremety

Julia Szeremeta na IO w Paryżu zdobyła srebrny medal. Dla kibiców jest złota!

Julia Szeremeta w ciągu kilku dni stała się gwiazdą, o której mówi cała Polska. Waleczna 20-latka wdarła się na szczyt bokserskiego świata i dotarła aż do olimpijskiego finału, w którym zmierzyła się z reprezentantką Tajwanu. Walczyła dzielnie i z ogromny poświęceniem, bo chociaż przeciwniczka była wyższa i miała większy zasięg ramion, przez co zadawała celne ciosy, a nawet rozbiła Polsce nos, to Julia się nie poddała. I chociaż Polka marzyła o złocie, to na jej szyi zawisł srebrny medal. Chociaż dla kibiców i tak jest "złota" i wygrana, to jednak w związku z tym, że nie sięgnęła po najcenniejszy krążek, nie dostanie nagrody przewidzianej przez Polski Komitet Olimpijski dla zdobywców złotego medalu. Gdyby Szeremeta wygrała walkę i zdobyła złoto, wówczas główną nagrodą od PKOL-u byłoby dwupokojowe mieszkanie. Jeśli zaś chodzi o srebrnych medalistów tu nagrodą są: nagroda finansowa w wysokości 200 tys. zł) obraz, diament i voucher na wakacje.

Wielka akcja "Super Expressu" - niech Julia Szeremeta otrzyma mieszkanie

"Super Express" postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i stworzyć specjalną akcję, by Julia Szeremeta mieszkanie otrzymała. Już po zawodach okazało się, że Julia mieszka w bardzo skromnych warunkach, o czym w jednym z wywiadów opowiedział jej tata Andrzej Szeremeta: - Wynajmuje najtańszą stancję. Mieszka u mamy znajomego w takim malutkim pokoju, mniej więcej dwa metry na trzy. To stare budownictwo, z ciemną kuchnią jak to się kiedyś budowało za komuny - powiedział ojciec pięściarki. A wiadomo, że by się rozwijać i móc skupić na swoich pasjach i zadaniach, trzeba mieć godziwe warunki.

CZYTAJ: Dariusz Michalczewski nie ma wątpliwości w sprawie Julii Szeremety i apelu „Super Expressu” . Wystarczyły mu dwa słowa

Grażyna Wolszczak: Myślę, że warto poprawić jej warunki mieszkaniowe

Do apelu "Super Expressu" o to, by Szeremetę nagrodzić mieszkaniem przyłączyło się wiele osób: gwiazd sportu, ale też celebryci: - Bardzo kibicowałam naszej zawodniczce oglądając Igrzyska Olimpijskie. Julia Szeremeta jest niesamowita. Walczyła z ogromnym zapałem. Dziewczyna ma wielki talent. Jestem pewna, że nie raz jeszcze udowodni, że jest najlepsza. To jak poradziła sobie z dużo bardziej doświadczonymi zawodniczkami, robi wrażenie. Zabrakło jej szczęścia w finale, ale dla mnie i tak jest złota – opowiada nam aktorka Grażyna Wolszczak. – Myślę, że warto poprawić jej warunki mieszkaniowe. Przyłączam się do apelu, aby PKOL, mimo drugiego miejsca, przyznał Julii mieszkanie, żeby mogła w godnych warunkach żyć i przygotowywać się do kolejnych zawodów – dodaje gwiazda „Na Wspólnej”.

Wtóruje jej trenerka Ewa Chodakowska: - W dziejach historii, na czas olimpiad, wstrzymywano wojny. Olimpijczycy zasługują na najlepsze warunki, które wspierają ich cel. Mieszkanie to absolutne minimum dla osoby, która przynosi dumę naszemu narodowi - podkreśla Chodakowska.

Andrzej Kostyra, dziennikarz „Super Expressu”, zajmujący się od lat boksem, nie ma wątpliwości, że mieszkanie Julii Szeremecie się należy: - 20-letnia Szeremeta jest sensacją igrzysk, inspiracją dla młodych ludzi. Mieszkanie za ten sukces po prostu jej się należy – uzasadnia dziennikarz. Do naszego apelu przyłączył się bokserski mistrz Dariusz Michalczewski. - Jestem za! - komentuje Tiger zapytany o apel.

Krzysztof Kosedowski: Ona mieszka i boksuje dla Lublina. Władze miasta powinny się zainteresować

Krzysztof Kosedowski, znakomity przed laty bokser i medalista olimpijski, apeluje również do władz Lublina o pomoc dla młodej medalistki: - Ona mieszka i boksuje dla Lublina. Władze miasta powinny się tym zainteresować. Niech zaoferują na przykład mieszkanie za pół ceny, a przy okazji powinien powstać jej mural, bo zasłużyła na to. Z kolei stypendium olimpijskie, które teraz dostanie, pozwoli jej utrzymywać mieszkanie. Nie mówiąc, że to mogłaby być znakomita forma reklamy dla dewelopera, jeśli zaoferowałby mieszkanie na korzystnych warunkach - mówi "Super Expressowi".

Za tym, by Julia otrzymała mieszkanie jest też legendarny piłkarz Jan Tomaszewski: - Jej się należy złoty medal jak psu zupa! A w związku z tym należy jej się mieszkanie - mówi nam wprost.

NIŻEJ ZOBACZYCIE, KTO WSPIERA APEL "SUPER EXPRESSU" W SPRAWIE MIESZKANIA DLA JULII SZEREMETY:

Julia Szeremeta: - Mam nadzieję, że teraz i młodzi i starzy zainteresują się boksem