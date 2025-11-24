Zobaczyliśmy, jak mieszka ministra z rządu Tuska. Niewiarygodne, co na ścianie ma Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Poznaj codzienne życie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, od kulinarnych preferencji po rodzinne korzenie.

W domu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, poranki często rozpoczynają się od jajek. Jej popisowym daniem są duszone warzywa, przygotowywane w różnorodnych wariantach. Mimo to, jak sama przyznaje, gotowanie nie jest jej pasją, a czas na kulinarne popisy ma zazwyczaj tylko w weekendy. W domu pani minister można dostrzec portret jej matki, Swietłany, która urodziła się w Związku Radzieckim, a większość życia spędziła w Polsce, pracując jako inżynier. Ojciec Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, Aleksander Pełczyński, był wybitnym profesorem matematyki. Te korzenie z pewnością miały wpływ na rozwój i ścieżkę kariery minister.

Nietypowa dekoracja

Wnętrza domu minister zdobią liczne egzotyczne ozdoby i pamiątki z podróży, m.in. z Indonezji. Wśród nich wyróżnia się przedmiot z Gruzji, kraju słynącego z pięknej, czarnej ceramiki. Szczególną uwagę zwraca ozdoba zawieszona na ścianie. To pokaźnych rozmiarów makata, czy też tkanina buczacka czyli dekoracyjna tkanina jedwabna, często przetykana złotą lub srebrną nicią, zdobiona stylizowanymi wzorami roślinnymi, architektonicznymi lub geometrycznymi. Wytwarzana była w krajach Bliskiego Wschodu (Turcja, Persja) i Dalekiego Wschodu (Chiny), a także w Polsce (od XVIII wieku). Służyła do dekoracji ścian, mebli, poduszek i namiotów. W Polsce makaty, często z herbami, zdobiły ściany dworów.

Taka dekoracja z pewnością robi wrażenie na gościach polityk! Misterny wzór, charakterystyczne kolory i ozdobne frędzle nadają wnętrzu przytulnej, nieco egzotycznej atmosfery. To idealny zakątek do czytania książek w długie, jesienne czy zimowe wieczory!

Kim jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz?

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest socjolożką i politolożką, uznawaną za jedną z najbardziej wpływowych kobiet w polskiej polityce. Od 13 grudnia 2023 roku pełni funkcję Minister Funduszy i Polityki Regionalnej w rządzie Donalda Tuska, reprezentując Polskę 2050. W latach 2012–2014 była podsekretarzem stanu w MSZ, a następnie, jako pierwsza kobieta, ambasadorką Polski w Rosji (2014–2016). Pracowała również w Fundacji Batorego i kierowała Instytutem Strategie 2050, gdzie przygotowywała programy dla ugrupowania Szymona Hołowni. W polityce znana jest z rzeczowego stylu, silnego zaplecza eksperckiego i zaangażowania w sprawy społeczne. W rządzie odpowiada m.in. za Krajowy Plan Odbudowy, fundusze unijne i inwestycje infrastrukturalne. Prywatnie jest żoną Andrzeja Nałęcza i matką trójki dzieci. Podkreśla, że łączenie kariery z rodziną wymaga dobrej organizacji i wsparcia bliskich.

