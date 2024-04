Żona Borysa Budki startuje w wyborach na prezydenta Gliwic. Niewiarygodne, o ile starsza jest od męża Katarzyna Kuczyńska-Budka

Marianna Schreiber zdradza, jak traktowano ją w wojsku. To było dla niej najtrudniejsze

Żona Borysa Budki, Katarzyna Kuczyńska-Budka została kandydatką Platformy Obywatelskiej w wyborach samorządowych i ubiega się o funkcję prezydenta Gliwic. Dostała się do drugiej tury wyborów i zmierzy się w niedzielę 21 kwietnia z Mariuszem Śpiewokiem. - Urodziłam się w Gliwicach i mieszkam tu przez całe życie. Dlatego mam świadomość ogromu pracy jaką trzeba wykonać dla naszego Miasta, a – przede wszystkim – dla mieszkańców. Jestem gotowa do zrealizowania tego zadania - przekazała Kuczyńska-Budka, gdy ogłosiła swój start w wyborach samorządowych. Otrzymała 23 689 głosów, co dało jej 38,62 proc. i w drugiej turze zmierzy się z Mariuszem Śpiewokiem, który uzyskał 27,82 proc. poparcia z wynikiem 17 061 głosów.

Co ciekawe, Katarzyna Kuczyńska-Budka, która jest żoną znanego polityka Borysa Budki, jest od męża starsza o siedem lat! Katarzyna Kuczyńska-Budka urodziła się w 1971 roku w Gliwicach, a Borys Budka w 1978 roku w Czeladzi. Kiedyś Budka wspominał o ślubie ze starszą od siebie ukochaną w rozmowie z SE.pl komentując: - Dzień ślubu dokładnie pamiętam, to był intensywny 2011 rok. Obrona doktoratu, ślub a potem kampania wyborcza. Inne czasy. Polska nie była tak podzielona. Na ślubie gościliśmy przyjaciół parlamentarzystów zarówno z PO jak i z PiS.

