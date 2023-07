Janusz Cieszyński, czyli Minister Cyfryzacji ostatnio miał pełne ręce roboty. Wszystko przez to, że właśnie od piątku (14.07) wchodzi w życie ustawa o aplikacji mObywatel 2.0. Jak zapowiedział Cieszyński: - Od piątku we wszystkich miejscach, z drobnymi tylko wyjątkami, będzie można posługiwać się aplikacją mObywatel. Zachęcam wszystkich do korzystania z nowych usług. Będzie też nowa wersja aplikacji, bardziej ergonomiczna, dostosowana do współczesnych standardów. To jest tylko początek dużej zmiany polegającej na tym, że mObywatel oprócz bycia dowodem tożsamości stanie się pośrednikiem (...). Każda usługa, każda sprawa będzie docelowo do załatwienia za pośrednictwem mObywatela - zapowiadał szef resortu cyfryzacji. Wyjaśnił, że nowa aplikacja wprowadza możliwość posługiwania się nią na równi z dowodem plastikowym. - Możliwość skorzystania z aplikacji w bardziej przyjaznej wersji, ale też możliwość wykorzystania aplikacji, jako sposobu logowania do serwisów państwowych, czyli do węzła krajowego, profilu zaufanego, tam gdzie dzisiaj logujemy się hasłem albo danymi bankowymi. Wystarczy zeskanować kod QR, wpisać dane i wtedy za pośrednictwem aplikacji mObywatel bez dodatkowych haseł będzie można się zalogować - wyjaśnił minister.

Żona ministra pokazała, jak spędza on czas w domu. "Małżeństwo cyfrowe"

Mowa więc o poważnych i wychodzących naprzeciw obywatelom zmianach. A jak wiadomo, wiąże się to z ogromem pracy. Wie o tym żona ministra Janusza Cieszyńskiego, Wanda Buk, która na Twitterze pod postem męża napisała: - Chciałam zapytać kiedy skończysz robotę?🙋‍♀️, a było to po 23:00. Później żona ministra pokazała zdjęcie męża, który już był w domu, ale.... nadal pracował: - 2 h później 🙄 - skomentowała. Były poseł Tomasz Jaskóła widzą zdjęcie zażartował: - Małżeństwo cyfrowe 😜💪 - napisał. Trzeba przyznać, że nie wygląda to dobrze, oby w weekend młody mąż znalazł czas dla ukochanej.

