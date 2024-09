Żona zabroniła Hołowni wrzucać tego do sieci, a jednak to zrobił. Mówi o kompromisie

Nie mogliśmy uwierzyć, Lech Wałęsa w swoje urodziny pojechał do kościoła pod specjalnym nadzorem

Lider Trzeciej Drogi Szymon Hołownia to bardzo rozpoznawalna postać, jeśli chodzi o media. Najpierw prowadził słynny program rozrywkowy „Mam talent”, potem przeniósł się do Sejmu, gdzie zrobił furorę jako marszałek, wprowadzając na salę plenarną trochę rozrywki. Hołownia chętnie występuje przed kamerą i głośno wypowiada się na różne tematy, ale niezbyt często dzieli się szczegółami, dotyczącymi swojej rodziny. W niedzielę jednak postanowił zrobić wyjątek i podzielił się zabawnym szczegółem dotyczącym żony.

Małżeński kompromis

Mimo, że Urszula Brzezińska-Hołownia nie jest na co dzień związana z polityką, również zwraca uwagę na wizerunek. Dlatego zaleciła politykowi nie umieszczać ich wspólnego zdjęcia w sieci. Jej zdaniem nie było to zbyt fortunne ujęcie, ale Szymon Hołownia nie mógł się powstrzymać… Chcąc nie zdenerwować swojej małżonki, postanowił jednak znaleźć na to sposób. Na facebookowym profilu opublikował ucięte zdjęcie, na którym pojawiają się dwie postacie, bez widocznej twarzy.

Hołownia vs PiS Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

– Moja żona zabroniła mi wrzucać zdjęcia z wczorajszego wyjścia na imprezę ku Jej Czci, ponieważ – w jej ocenie – oboje wypadaliśmy na nim niekorzystnie. Nie chcąc jednak pozostawić tego faktu bez odnotowania – wrzucam efekt małżeńskiego kompromisu – napisał pod zdjęciem Hołownia.

Internauci docenili takie poczucie humoru, bo na wpis zareagowało w sumie 12 tys. osób, a pod zdjęciem zaroiło się od komentarzy: „Ale dumy z żony i miłości do Niej, nie ukryjesz Panie Marszałku. Serdeczne gratulacje dla Żony, dla Was obojga wiele miłości i radości”, „Jesteście fantastyczną parą! Szacun”, „Taka żona to skarb” – pisali fani polityka. Wśród głosów wsparcia pojawił się także komentarz, dotyczący potencjalnej kandydatury Szymona Hołowni w wyborach prezydenckich. – Na zdjęciu widać mam nadzieję Polską Parę Prezydencką 2025 – napisał internauta.

W galerii poniżej zobaczysz, jak mieszka Szymon Hołownia: