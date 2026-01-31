Życie Moniki Olejnik z pierwszym mężem to było piekło. Nie zastosowała się do rady księdza

Monika Olejnik, ikona polskiego dziennikarstwa, dziś cieszy się szczęśliwym związkiem u boku Tomasza Ziółkowskiego. Jednak jej droga do tej stabilizacji była naznaczona dramatycznymi doświadczeniami. Dziennikarka zdecydowała się przerwać milczenie i opowiedzieć o trudnej przeszłości, która wstrząsnęła jej życiem. W rozmowie z "Vivą" zdradziła traumatyczne przejścia, jakie miała ze swoim pierwszym mężem. Po ucieczce Olejnik poszła do księdza, którego polecenie zdecydowała się jednak zignorować.

Dramat Olejnik

W wywiadzie dla magazynu "Viva!" Monika Olejnik ujawniła, że jako młoda kobieta doświadczyła przemocy domowej ze strony swojego pierwszego męża. Jak wyznała, że małżeństwo z nim szybko okazało się koszmarem. - Byłam bardzo młoda, kiedy pierwszy raz wyszłam za mąż. Mąż okazał się przemocowcem, znęcał się nade mną – wyznała.Przełom nastąpił, gdy mąż uderzył ją po raz drugi. To był moment, w którym podjęła natychmiastową decyzję o ucieczce. - Kiedy uderzył mnie drugi raz, nie czekałam. Stwierdziłam, że muszę od niego odejść i się rozwieść. Zabrałam mojego misia, zadzwoniłam do rodziców i powiedziałam, że wracam – wspominała dziennikarka.

Wsparcie bliskich i niezrozumienie otoczenia

Kluczowe w tej dramatycznej sytuacji okazało się wsparcie rodziców, którzy bez wahania przyjęli córkę z powrotem do domu. - Miałam wsparcie rodziców, co jest szalenie ważne. Nikt mi nie mówił, że on się zmieni albo że to jest moja wina, bo go sprowokowałam – podkreślała Olejnik. Niestety, nie wszyscy okazali takie zrozumienie. Dziennikarka wspomina, że nawet ksiądz, do którego zwróciła się o pomoc, namawiał ją... do powrotu do swojego oprawcy.

Monika Olejnik przyznała, że strach o własne życie był głównym motorem jej decyzji. - Odeszłam od niego, bo bałam się, że mnie zabije – wyznała wstrząsająco. Rozwód z orzeczeniem o winie męża był dla niej jedynym wyjściem. Mimo to, po latach, jej walka o sprawiedliwość spotkała się z krytyką ze strony niektórych mediów. - Po latach część pseudodziennikarzy prawicowych nazwała moją walkę o rozwód donosem na byłego męża (...) Następnie w jednej z gazet ukazało się zdjęcie zaniedbanego grobu mojego pierwszego męża, przemocowca, z którym po rozwodzie nie miałam żadnego kontaktu. Nigdy go już więcej nie zobaczyłam. Oczywiście do mnie nie zadzwonił, o nic nie zapytał, tylko wykreował sensację - wspominała z żalem.

