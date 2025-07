Adrianna Sułek walczy z depresją poporodową

Adrianna Sułek na początku 2024 roku urodziła syna Leona. Polska lekkoatletka od tego czasu walczy, by wrócić na najwyższy światowy poziom w swojej dyscyplinie – wieloboju sportowym. Niestety, po porodzie nie należy to do najłatwiejszych zadań. Sułek mierzy się nie tylko z własnym organizmem na treningach, ale także z hejterami oraz chorobą.

Krytycznych komentarzy, także kompletnie niekonstruktywnych, nie brakowało i nadal nie brakuje. Polska wieloboistka opublikowała w mediach społecznościowych obszerny komentarz, w którym odniosła się do ataków pod jej adresem. Sułek przyznała, że mierzy się z depresją poporodową.

- Ten wpis będzie pierwszy dotyczący mojej walki z depresją poporodową. Ten wpis będzie przyznaniem się do depresji choć przez kilka ostatnich lat nie sądziłam, że mnie ta choroba kiedykolwiek spotka – przyznała na początku wpisu.

Sułek zebrała siłę, by przyznać się do choroby

Ten wpis był dla Adrianny Sułek niezwykle ważny. Przyznała, że liczy się z tym, że kolejny raz wyleje się na nią mnóstwo hejtu. Mimo to, zdecydowała się opowiedzieć swoją historię w internecie.

- Dlaczego teraz o tym mówię? Bo dopiero teraz mam siłę i odzyskuję radość z życia. Bo rozdarte serce pomiędzy macierzyństwem a sportem nie pomagało mózgowi przezwyciężyć wyrzutów sumienia względem nie bycia wystarczającą – dodała.

Adrianna Sułek stwierdziła również, że od kilku dni znów patrzy w lustro, wierząc, że może wrócić na najwyższy sportowy poziom. I tego jej życzymy!

Adrianna Sułek – osiągnięcia

Adrianna Sułek to znakomita polska wieloboistka, która sięga po sukcesy w pięcioboju i siedmioboju sportowym. Na Halowych Mistrzostwach Świata i Europy sięgała po srebrne medale w pięcioboju.

Po srebro sięgnęła również na mistrzostwach Europy w Monachium w 2022 roku – tym razem w siedmioboju.