Agnieszka Radwańska pokazała swój nowy dom i aż zaniemówiliśmy! Te marmury, ale luksusy!

Agnieszka Radwańska zakończyła pełną sukcesów karierę już ponad sześć lat temu. W listopadzie 2018 roku przemęczona, obolała (przewlekła kontuzja stopy) i wypalona mentalnie ogłosiła, że odchodzi z tenisowego touru. W lipcu 2020 r. była wiceliderka rankingu WTA urodziła syna i nie ukrywała, że planuje kolejne dziecko. - Marzę o tym, żeby Kubuś miał zdrowe rodzeństwo i o domu, który się buduje - stwierdziła wtedy krakowianka, która w trakcie pełnej sukcesów kariery chętnie inwestowała w nieruchomości. Kupiła m.in. apartamenty w Miami oraz w Sopocie i w Zakopanem. W końcu zainwestowała w nowy dom i widać było, że sprawia jej to ogromną frajdę.

- W końcu będę miała coś docelowego, swoje wymarzone miejsce, zrobione całkowicie pode mnie. Do tej pory miałam mieszkania kupowane na szybko, pod klucz, byleby było blisko kortów i lotniska, byle było gdzie mieszkać. Teraz mogę zrobić wszystko po swojemu - mówiła jeszcze w 2019 r. na łamach "Vivy!".

ZOBACZ: Agnieszka Radwańska zdradziła, jak przeżyła rozpad rodziny. Poruszające wyznanie

Tak mieszka Agnieszka Radwańska! Pokazała nowy dom

Dumna z nowego gniazdka Agnieszka Radwańska w trakcie budowy chwaliła się kolejnymi gustownie wykończonymi pomieszczeniami - przestrzenną kuchnią, marmurami w łazience czy prywatną siłownią. Pochwaliła pochwaliła się tarasem i efektownym trawnikiem przed domem. "Sezon tarasowy rozpoczęty. Taką wiosnę to ja rozumiem" - skomentowała Agnieszka, która z samych tylko turniejowych nagród uzbierała 27,6 mln dolarów.

SPRAWDŹ: Tak wygląda kuchnia Radwańskiej w jej luksusowym domu! Wszystko pokazała w sieci

NIE PRZEGAP: Agnieszka Radwańska została okradziona przez bliską osobę! Wstrząsające szczegóły!