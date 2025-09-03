Amanda Anisimova na plaży też zachwyca! Zdjęcia długonogiej tenisistki rozgrzeją cię jak słońce

Amanda Anisimova w sierpniu skończy 24 lat. Po Wimbledonie, w którym doszła do finału (0:6, 0:6 z Iaą Świątek) zadebiutowała w Top-10 rankingu WTA. Mająca rosyjskie korzenie Amerykanka ma ogromny talent i już dawno temu wróżono jej wielką karierę. W 2017 roku wygrała juniorski Roland Garros i już wtedy okrzyknięto ją "nową Marią Szarapową". Słynną Rosjankę przypominała stylem gry i wyglądem. Jest wysoka (180 cm), ma długie nogi i prezentuje agresywny tenis, a jej największa broń to potężny bekhend. Ma za sobą problemy psychiczne. Zmagała się z depresją i wypaleniem i z tego powodu zawiesiła karierę.

Amanda Anisimova - seksowne zdjęcia

Amanda Anisomova na Florydzie mieszka blisko obok plaży, więc dzieli się z fanami efektownym zdjęciem w bikini, wzbudzając ich zachwyt. Jej wielką pasją jest malarstwo. Malowanie obrazów pomogło jej przezwyciężyć wypalenie, gdy tenis stał się dla niej nie do zniesienia. - Zaczęłam interesować się sztuką, gdy nie czułam się dobrze psychicznie. To coś, co robiłam w wolnym czasie, aby oczyścić głowę - wyjaśniła Anisimova, której ulubionym artystą jest Vincent van Gogh.

Amanda Anisimova w boju o ćwierćfinał w świetnym stylu ograła 6:0, 6:3 Brazylijkę Beatriz Hadda Maię. Po sromotnej klęsce z Igą Świątek w finale Wimbledonu Amerykanka wygrała siedem z ośmiu meczów na kortach twardych. I nie ukrywała radości, że ma szansę zrewanżować się Polce.

– Kto by pomyślał, że tak szybko się znowu spotkamy? – stwierdziła. – Jestem bardzo podekscytowana i wierzę, że tym razem to będzie świetny mecz. Czuję się naprawdę dobrze, a Iga gra tutaj świetny tenis, więc mam nadzieję, że stworzymy świetne widowisko. Odbudowanie się po tamtej porażce było trochę trudne, bo nigdy wcześniej mi się coś takiego nie przydarzyło. Ale przepracowałam to, a sezon na kortach twardych zaczął się dla mnie świetnie. Dlatego czuję, że już się z tym uporałam i już się nie mogę doczekać meczu z Igą. Możliwość ponownego zmierzenia się z nią bardzo mnie cieszy – dodała Amerykanka, która w meczu z Polką będzie mogła liczyć na głośny doping rodaków.

