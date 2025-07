Amanda Anisimova na plaży też zachwyca! Zdjęcia długonogiej tenisistki rozgrzeją cię jak słońce

Amanda Anisimova w sierpniu skończy 24 lat. Wiadomo już, że po Wimbledonie zadebiutuje w Top-10 rankingu WTA. Mająca rosyjskie korzenie Amerykanka ma ogromny talent i już dawno temu wróżono jej wielką karierę. W 2017 roku wygrała juniorski Roland Garros i już wtedy okrzyknięto ją "nową Marią Szarapową". Słynną Rosjankę przypominała stylem gry i wyglądem. Jest wysoka (180 cm), ma długie nogi i prezentuje agresywny tenis, a jej największa broń to potężny bekhend.

Amanda Anisomova na Florydzie mieszka blisko obok plaży, więc dzieli się z fanami efektownym zdjęciem w bikini, wzbudzając ich zachwyt. Jej wielką pasją jest malarstwo. Malowanie obrazów pomogło jej przezwyciężyć wypalenie, gdy tenis stał się dla niej nie do zniesienia. - Zaczęłam interesować się sztuką, gdy nie czułam się dobrze psychicznie. - To coś, co robiłam w wolnym czasie, aby oczyścić głowę - wyjaśniła Anisimova, której ulubionym artystą jest Vincent van Gogh.

Amanda Anisimova wygrała pięć z poprzednich ośmiu meczów z Aryną Sabalenką. Jednak żaden z nich nie odbył się na trawie, na której Amerykanka prezentuje się znakomicie.- Zdecydowanie uważam, że ta nawierzchnia bardzo pasuje do jej gry – powiedziała Sabalenka. - Świetnie serwuje. Uderza bardzo czysto i mocno. Niedawno grałyśmy na French Open. Musiałam naprawdę ciężko pracować, żeby wygrać.

Amansa Anisimova jest gotowa na wyzwanie, jakim z pewnością jest mecz z Aryną Sabalenką. - To będzie kolejny bardzo trudny mecz – przyznała. - Wiem, że ona będzie grała niesamowity tenis. To znaczy, nie ma nikogo lepszego, z kim mogłabym się zmierzyć. Naprawdę nie mogę się doczekać tego doświadczenia. Będę grała przeciwko numerowi jeden w półfinale Wimbledonu - stwierdziła.