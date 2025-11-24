Rzadki widok. Anita Werner przyszła na imprezę z partnerem! Ludzie plotkowali o wymiarach i różnicy wieku

Bartosz Olszewski likp
2025-11-24 15:11

Anita Wener prywatnie - od 2018 roku - związana jest z dziennikarzem sportowym Michałem Kołodziejczykiem. Gwiazda TVN rzadko publicznie pokazuje się z partnerem. Tym razem jednak razem przyszli na szczególną imprezę - Charytatywny Bal Fundacji TVN. Para zrobiła furorę, a ludzie, którzy na nich patrzyli, plotkowali o wymiarach partnerów (głównie wzroście) i różnicy wieku.

Anita Werner zaczynała od sportu

Anita Werner i Michał Kołodziejczyk to jedna z najbardziej popularnych par w świecie okołosportowym. Nie każdy wie, że partnerzy razem napisali książki łączące świat sportu i polityki: "Mecz to pretekst. Futbol, wojna, polityka" i "Nadzieja FC. Futbol, ludzie, polityka". Co ciekawe, Anita Werner swoją przygodę z dziennikarstwem zaczynała od sportu. Pracowała w nieistniejącej już Wizji Sport, skąd trafiła do TVN24. Michał Kołodziejczyk z kolei to dyrektor redakcji sportowej Canal+, a wcześniej dziennikarz m.in. "Piłki Nożnej". Dziennikarska para wzbudza spore zainteresowanie mediów. Ludzi szczególnie interesuje różnica wielu, która jest pomiędzy Anitą Werner a Michałem Kołodziejczykiem, a także różnica wzrostu. Każdy bowiem wie, że gwiazda TVN jest bardzo wysoka - mierzy 182 cm wzrostu. Wiele osób myślało, że jej partner jest od niej niższy. A to nieprawda. 

Anita Werner i Michał Kołodziejczyk wiek i wzrost

Wygląda na to, że Michał Kołodziejczyk jest wyższy od swojej ukochanej o 6 cm. Tak przynajmniej wynikać może z wpisu, który zamieścił kiedyś w mediach społecznościowych. 

Ten moment, kiedy przy 188 centymetrach myślisz o sobie, że jesteś średniego wzrostu. Dzięki za wysoki pressing, niech to będzie dobra niedziela!

- pisał kiedyś na Instagramie. Partner Anity Werner jest zatem od niej wyższy, ale za to młodszy. Gwiazda TVN ma 47 lat, a Kołodziejczyk - 44. Różnicy wieku po nich jednak nie widać, co najlepiej pokazują ich wspólne zdjęcia. Mimo że niezbyt często publicznie można razem zobaczyć Anitę Werner i Michała Kołodziejczyka, to jednak czasem robią wyjątki. Ostatnio wspólnie pojawili się na Charytatywnym Balu Fundacji TVN. Wyglądali czarująco! Piękna para. 

