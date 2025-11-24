Rzadki widok. Anita Werner przyszła na imprezę z partnerem! Ludzie plotkowali o wymiarach i różnicy wieku

Anita Werner i Michał Kołodziejczyk, jedna z najbardziej rozpoznawalnych par dziennikarskich, pojawili się razem na Charytatywnym Balu Fundacji TVN.

Ich wspólne wystąpienie wywołało dyskusje na temat różnicy wieku u partnerów i ich wzrostu

Para, która rzadko pokazuje się publicznie, ma na swoim koncie wspólne książki

Anita Werner zaczynała od sportu

Anita Werner i Michał Kołodziejczyk to jedna z najbardziej popularnych par w świecie okołosportowym. Nie każdy wie, że partnerzy razem napisali książki łączące świat sportu i polityki: "Mecz to pretekst. Futbol, wojna, polityka" i "Nadzieja FC. Futbol, ludzie, polityka". Co ciekawe, Anita Werner swoją przygodę z dziennikarstwem zaczynała od sportu. Pracowała w nieistniejącej już Wizji Sport, skąd trafiła do TVN24. Michał Kołodziejczyk z kolei to dyrektor redakcji sportowej Canal+, a wcześniej dziennikarz m.in. "Piłki Nożnej". Dziennikarska para wzbudza spore zainteresowanie mediów. Ludzi szczególnie interesuje różnica wielu, która jest pomiędzy Anitą Werner a Michałem Kołodziejczykiem, a także różnica wzrostu. Każdy bowiem wie, że gwiazda TVN jest bardzo wysoka - mierzy 182 cm wzrostu. Wiele osób myślało, że jej partner jest od niej niższy. A to nieprawda.

Anita Werner i Michał Kołodziejczyk wiek i wzrost

Wygląda na to, że Michał Kołodziejczyk jest wyższy od swojej ukochanej o 6 cm. Tak przynajmniej wynikać może z wpisu, który zamieścił kiedyś w mediach społecznościowych.

Ten moment, kiedy przy 188 centymetrach myślisz o sobie, że jesteś średniego wzrostu. Dzięki za wysoki pressing, niech to będzie dobra niedziela!

- pisał kiedyś na Instagramie. Partner Anity Werner jest zatem od niej wyższy, ale za to młodszy. Gwiazda TVN ma 47 lat, a Kołodziejczyk - 44. Różnicy wieku po nich jednak nie widać, co najlepiej pokazują ich wspólne zdjęcia. Mimo że niezbyt często publicznie można razem zobaczyć Anitę Werner i Michała Kołodziejczyka, to jednak czasem robią wyjątki. Ostatnio wspólnie pojawili się na Charytatywnym Balu Fundacji TVN. Wyglądali czarująco! Piękna para.

W galerii prezentujemy różne wspólne zdjęcia Anity Werner i Michała Kołodziejczyka