Anita Włodarczyk sprzedaje swoje luksusowe Porsche! Od razu wyjaśniła powody tej decyzji

Anita Włodarczyk pozbywa się luksusowego Porsche. Robi miejsce na coś innego

Kariera Anity Włodarczyk nieubłaganie zbliża się ku końcowi. Polska multimedalistka olimpijska w ostatnim czasie potrafiła udowodnić, że wciąż należy do czołówki - na igrzyskach w Paryżu w 2024 r. zajęła 4. miejsce, a na mistrzostwach świata 6. lokatę. Niestety, do medali nieco zabrakło. 40-latka wciąż jednak planuje kolejne starty i nie ma pewności, kiedy będzie chciała zakończyć swoją niezwykle bogatą karierę. Wielkie sukcesy sportowe przełożyły się również na niemałe zarobki, choć wiadomo, że lekkoatletyka nie przynosi takich zarobków, jak piłka nożna czy tenis. Włodarczyk wystarczyło to jednak choćby do tego, by móc sobie kupić luksusowy samochód.

W 2023 roku Anita Włodarczyk odebrała swojego Porsche Cayenne Platinum Edition. Okazuje się jednak, że już po niewiele ponad dwóch latach postanowiła się go pozbyć! O wszystkim poinformowała na swoim profilu na Instagramie. – Czas pożegnać się z moim wiernym Cayenne! – zaczęła polska młociarka. Szybko wyjaśniła, dlaczego podjęła taką decyzję. Okazuje się, że robi miejsce... na inne Porsche! – Mało przejechanych kilometrów, ale niestety garaż nie jest z gumy, a Panamera potrzebuje miejsca – wyjaśniła.

Anita Włodarczyk: Nie ma we mnie żalu. Teraz czas na wakacje i długą podroż

W dalszej części swoich wpisów Anita Włodarczyk zachwalała swoje cacko. – Cayenne, które było moim niezawodnym partnerem na treningach i zawodach, przewożąc moje medale i cały sprzęt, teraz szuka nowego właściciela, który doceni jego historię i gotowość do kolejnych przygód. Było mega pojemne i nigdy nie zawiodło – opisuje 3-krotna złota medalistka olimpijska. Dodała, że samochód jest z rocznika 2022 (ale odebrane w kwietniu 2023) i ma przejechane nieco ponad 43 tys. kilometrów. Ceny jednak nie podała, a zainteresowanych zaprosiła do kontaktu w prywatnej wiadomości. Na rynku ceny Porsche Cayenne Platinum Edition z 2022 roku zaczynają się od około 270 tys. złotych.

