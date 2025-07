To jeden z najciekawszych ruchów transferowych tego lata w PKO BP Ekstraklasie. Arkadiusz Reca po siedmiu latach spędzonych we Włoszech wraca do Polski. Podpisał trzyletni kontrakt z Legią Warszawa. 30-letni lewy obrońca i reprezentant Polski ma być jednym z liderów "Wojskowych". Jego przenosiny do stolicy były sporym zaskoczeniem, ponieważ wcześniej łączony był z transferem do Lecha Poznań. Ostatecznie trafił do warszawskiego klubu

Reca opuścił Polskę w 2018 roku, przechodząc z Wisły Płock do Atalanty Bergamo. Choć w klubie z Lombardii nie przebił się na stałe do składu, to zbudował sobie solidną markę na Półwyspie Apenińskim. Występował w takich klubach jak SPAL, Crotone i ostatnio Spezia. Na najwyższym poziomie rozgrywkowym we Włoszech, w Serie A, zanotował ponad sto występów. Ostatni sezon spędził w Serie B, gdzie jego Spezia Calcio przegrała baraże o awans do elity. Po wygaśnięciu umowy stał się wolnym zawodnikiem, co wykorzystali działacze Legii.

Transfer Arkadiusza Recy to nie tylko wzmocnienie sportowe dla Legii, ale także powiew świeżości na trybunach. Razem z piłkarzem do Warszawy przeprowadza się jego piękna żona, Katarzyna. Para poznała się, gdy Reca był jeszcze zawodnikiem Wisły Płock. Co ciekawe, pani Katarzyna jest córką Jacka Kruszewskiego, który w tamtym okresie pełnił funkcję prezesa "Nafciarzy".

Ślub wzięli siedem lat temu, tuż przed wyjazdem do Włoch. Przez cały ten czas Katarzyna Reca wspierała męża w jego zagranicznej karierze, a teraz będzie jego najwierniejszym kibicem na stadionie przy Łazienkowskiej. Jej uroda i zjawiskowa figura z pewnością sprawią, że żona kadrowicza zada szyku na trybunach.

Oczekiwania wobec nowego piłkarza będą ogromne. Reprezentant Polski ma być kluczową postacią w zespole prowadzonym przez rumuńskiego trenera Edwarda Iordanescu. Jego doświadczenie z Serie A ma być bezcenne w walce o mistrzostwo Polski. Jego dynamika, umiejętność gry w ofensywie i precyzyjne dośrodkowania mają dać Legii nową jakość. Dyrektor sportowy Michał Żewłakow mocno w niego wierzy. Czy powrót kadrowicza do kraju okaże się strzałem w dziesiątkę i pomoże klubowi wrócić na tron po czterech talach posuchy?

